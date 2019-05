Va putea Național să ajute Lipova?

Național Sebiș – Școlar Reșița

Așadar, mare meci, mare, la Sebiș, mâine, de la ora 18. Elevii pregătiți de Cristi Todea nu au mai pierdut de șase etape, iar ultimele rezultate dau speranță. După acele scoruri halucinante, de 3-3, în care sebișenii au condus de fiecare dată, la două și chiar trei goluri, au venit patru puncte, după evoluții bune: victorie clară, cu Alba Iulia, 3-0 și o remiză pe un teren dificil, la Cugir, cu Metalurgistul.

Jocul de azi e, totuși, de alt calibru, dar Cristi Todea nu se teme: „Mă gândesc că Reșița va dori să câștige împotriva noastră și va trebui să riște, așa că suntem pregătiți să o atacăm pentru rezultatul maxim”.

Șoimii Lipova – Unirea A. Iulia

Tot mâine, de la ora 18, dar la Pâncota, Șoimii Lipova are un meci destul de facil, Unirea Alba Iulia fiind o echipă modestă. În plus, oaspeții au anunțat că vin fără patru jucători titulari, trei suspendați, altul cu varicelă. În această situație, Radu Pop et comp. vor sta cu „radio la ureche”, pentru a vedea ce se întâmplă la câțiva zeci de kilometri distanță.

Cetate Deva – Crișul Ch. Criș

După reconfortanta victorie cu LT Cermei, Crișul Ch. Criș merge, mâine (ora 18), la Deva, acolo unde gazdele nu-și permit niciun pas greșit, în lupta pentru supraviețuire. Va fi un meci de totul sau nimic pentru amfitrioni, oaspeții mergând relaxați, dar responsabili.

Mai mult decât atât, pe bancă revine antrenorul Adrian Abrudean, care și-a ispășit cele două etape de suspendare, de după meciul cu Dumbrăvița.

LT Cermei – CSM Lugoj

În afara faptului că (re)vine la Cermei Călin Cojocaru, un „inamic” al gazdelor, elevii lui Radu Anca nu au de ce să se teamă, deoarece adversarul e unul fără niciun fel de pretenții. CSM Lugoj are doar 9 puncte și e demult retrogradată. Partida e sâmbătă, tot de la ora 18.