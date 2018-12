Vine potopul peste lipovani?

Precipitaţiile pot provoca un adevărat potop la Lipova. Orice ploaie vine cu riscul unei avalanşe peste câteva case aflate în imediata apropiere a drumului naţional 7. Şi asta după ce în zonă au fost deschise cariere de piatră pe dealul aflat în imediata apropiere a caselor despre care am vorbit. Unul dintre cei afectaţi direct de această carieră este Oana N., un locuitor al Lipovei, a cărei casă se află sub dealul cu pricina. În vara anului trecut, în urma unei furtuni puternice, precipitaţiile au antrenat nisip, pietriş, praf şi noroi, toate acestea ajungând în curţile oamenilor, aduse de apă.

„În seara de 12 august, în jurul orei 22:20, curtea imobilului mi-a fost inundată deoarece din carierele de piatră, situate în apropierea imobilului în care locuiesc, nefiind curăţate iazurile de colectare şi trecerea peste drumul din carieră necorespunzând debitului, apa a intrat în curte şi a trecut şi peste DN 7, inundându-l”, se arată într-o plângere pe care Oana N. a depus-o în 2017 la Primăria Lipova, la Poliţia Lipova, la Garda de Mediu şi la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara.

Situaţia prezentată mai sus nu este singulară. Tocmai de aceea lipovanii au decis să apeleze la ziarul nostru. De anul trecut, nicio instituţie nu a luat nicio măsură. Chiar dacă au fost sesizate în legătură cu neregulile de la carierele de piatră, instituţiile menţionate mai sus nu s-au sinchisit foarte tare. Şi, după cum spuneam, fiecare ploaie aduce cu ea problemele de la carierele de piatră. „Dacă nu plouă, este plin de praf. Utilajele care ies din carieră îl ridică şi tot praful se depune în curtea şi pe casa noastră”, a mai spus Oana N.

Răspunsurile

După cum am precizat deja, familiile care stau în apropierea carierelor de piatră au depus sesizări la diferite instituţii. Au primit şi răspunsuri, dar mai mult promisiuni, decât fapte. Garda de Mediu Arad arată, într-un răspuns trimis Oanei N., că „am dispus societăţii să verifice periodic şi în special când au loc precipitaţii starea bazinelor de decantare şi a rigolelor de pe amplasament şi să ia măsuri de curăţare a acestora pentru a se preveni inundarea imobilelor. De asemenea, am dispus societăţii să măture periodic drumul de acces în carieră când este necesar pentru a preveni producerea de praf la trecerea autovehiculelor”. Primăria Lipova i-a anunţat pe reclamanţi faptul că „se vor notifica firmele ce exploatează cariera aflată în apropierea proprietăţii dumneavoastră pentru executarea lucrărilor de curăţare a canalului ce traversează drumul de exploatare în zona de intersecţie cu DN 7. Se va notifica CNAIR pentru curăţarea şanţului din faţa proprietăţii dumneavoastră pentru evitarea inundării cu ape meteorice”. Şi Poliţia Lipova a trimis un răspuns. Numai că acesta a venit la un an distanţă, respectiv la sfârşitul lunii iulie 2018. „Vă comunicăm faptul că au fost efectuate verificări la cele trei societăţi comerciale, ocazie cu care li s-a pus în vedere să îşi cureţe iazurile de colectare şi decantoarele din cariere pentru ca, pe viitor, în urma altor ploi torenţiale, să nu vă mai fie inundată curtea imobilului şi alte anexe”, se arată în răspunsul primit de la Poliţie. Oamenii legii îi sfătuiesc pe reclamanţi să se adreseze instanţei de judecată, dacă nu le convine situaţia. Din păcate, nicio instituţie nu a luat nicio măsură, ci s-au limitat doar la recomandări pentru societăţile care operează carierele de piatră.

Un pericol în trafic

Problema lipovanilor care se tem de potop de fiecare dată când plouă este, însă, şi una a miilor de şoferi care circulă pe DN 7. Şi asta pentru că, după cum am arătat deja, aluviunile trec inclusiv peste drumul naţional. Şi, dacă nu trec, mizeria este adusă pe şosea de zecile de camioane care ies din carierele de piatră. În zonă s-a format o mâzgă foarte alunecoasă care reprezintă un pericol uriaş pentru trafic. „Vă recomand să circulați cu mare atenție pe DN 7. La ieșirea din cariera de la Radna s-a acumulat un strat de noroi pe carosabil, noroi care este foarte alunecos. Este inadmisibil ca la ieşirea din şantiere să nu existe o zonă specială unde să fie spălate roţile utilajelor ce pătrund pe drumul naţional”, a scris, pe o pagină de socializare, o locuitoare a zonei respective.