Zilele sportului universitar la Arad cu UAV și UVVG

După deschiderea festivă, programată sâmbătă, 10 iunie, de la ora 9.00, în sala de conferinţe a UAV – complex M, vor urma competiții de badminton (simplu masculin și feminin; sala UAV) și fotbal în sală (5+5; sala UVVG), la care participă echipele facultăților de educație fizică și sport invitate din țară și străinătate – Szeged și Novi Sad. Între orele 14.00 și 15.00, studenții vor tulbura apele Mureșului în cadrul unui concurs nautic – Dragon Boat, ce va avea loc în zona pontonului CSȘ Gloria (Perla), cu participarea echipajelor universităților din țară, dar și din Szeged, Novi Sad și Tirana. Workshopul din cadrul „Zilelor sportului universitar arădean” poartă numele de „Asistenţa ştiinţifică pentru sportivi” este prezentat de prof.univ.dr. Pierre de Hillerin și Radu Bidiugan – directorul Institutului de Cercetări pentru Sport şi este programat la sala de conferinṭe a UAV – complex M.

„Ne dorim ca acest eveniment să ia amploare în municipiul și județul nostru, atât din punct de vedere academic, cât și sportiv. Rezultatele pe care le are Facultatea de Educație Fizică și Sport sunt extraordinare, avem campioni mondiali, europeni și naționali”, a declarat conf. univ. dr. Teodor Cilan, prorectorul UAV Arad.

Vrem să ne îmbogățim cu sportivi și studenți

„Încercăm să ne achităm de sarcinile care ne revin cu responsabilitate. Doar în acest an am obținut un mănunchi foarte mare de medalii. În luna mai la Sibiu am obținut la judo patru medalii, locul trei pe echipe, iar la Pitești – Campionatul Național de Atletism, am obținut două medalii și un loc patru. Toți acești copii minunați fac parte din clubul universitar al nostru și sperăm ca în continuare să ne îmbogățim cu sportivi și studenți care să aibă încredere în seriozitatea noastră și în Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Dacă vorbim de activitatea ce se va desfășura în acest sfârșit de săptămână, Aradul este o zonă care merită o astfel de întâlnire. Împreună cu colegii de la UVVG încercăm să împământenim ceea ce înseamnă cursă de «Dragon Boat» și încercăm să perfecționăm parteneriatele cu universitățile din țară, dar și din țările vecine. În speță cu Szeged – Ungaria, Novisad – Serbia și chiar cu Tirana – Albania”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Liviu Andrei, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UAV Arad.