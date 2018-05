1 iunie cu melodii de dragoste, în manieră simfonică

Corul Academic și Orchestra Simfonică ale Filarmonicii de Stat Arad le va oferi arădenilor, pe întâi iunie, un concert special, aducând în fața publicului cunoscute refrene pop sau melodii din filme. „My way” sau „Strangers in the night”, cântate cândva de Frank Sinatra, „Tears în Heaven”, a lui Eric Clapton, „I just called to say I love you”, a lui Stevie Wonder, sau Beatles și al lor „Yesterday” vor ajunge în fața publicului arădean într-o manieră simfonică, în interpretarea artiștilor Filarmonicii. Nici muzica de film nu va fi neglijată, temele principale ale unor filme precum „Love Story”, „Nașul”, „Romeo și Julieta” sau „Doctor Jivago” vor răsuna și ele în Sala Cercului Militar. La pupitru se va afla dirijorul Robert Daniel Rădoiaș.

Concertul va avea loc vineri, întâi iunie, de la ora 19, în Sala Cercului Militar, de pe Bulevardul Dragalina, numărul 19.