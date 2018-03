2-0, cel mai periculos scor şi pentru LT Cermei

„Sunt supărat, am avut jocul în mână. Am condus cu 2-0 și chiar la 2-1, am avut o ocazie bună prin Bulza de a merge din nou la două goluri în față. Am luat goluri din greșeli copilărești. Craiova a câștigat pe merit, e cea mai bună echipă din serie”, a spus Radu Anca, antrenorul cermeienilor.