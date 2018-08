30.000 de arădeni, în armată?

Ministrul Apărării, senatorul de Arad Mihai Fifor, a declarat recent că serviciul militar obligatoriu ar putea fi reintrodus în ţara noastră. „Vă reamintesc faptul că stagiul militar în România este suspendat, nu anulat. Este o discuţie care apare tot mai des şi sunt câteva state care au stagiul militar obligatoriu, cum este Suedia, dacă nu mă înşel. Am discutat de multe ori în cadrul ministerului lucrul acesta”, a spus ministrul Apărării. Acest anunţ a pus pe jar tinerii din întreaga ţară, care se văd acum cu cuţitul la os: să fie obligaţi să facă armata. Începând cu 1 ianuarie 2007, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat. Însă, potrivit legii, obligativitatea serviciului militar putea fi reintrodusă oricând, în anumite condiţii: pe durata stării de război, pe durata stării de mobilizare sau pe timpul stării de asediu. Niciuna dintre aceste condiţii nu a fost îndeplinită, aşa că serviciul militar în România a rămas la statul de voluntariat. Însă ultimele declaraţii ale lui Mihai Fifor au provocat rumoare în întreaga ţară.

Pornind de la această declaraţie arzătoare, am vrut să aflăm câţi arădeni ar putea să fie încorporaţi, cu sau fără dorinţa lor, dacă stagiul militar ar redeveni obligatoriu.

Plecând de la lege, care spune că „îndeplinirea serviciului militar, în calitate de militar în termen, este obligatorie pentru bărbaţii care au între 20 şi 35 de ani atunci când se declară mobilizarea şi starea de război sau când se instituie starea de asediu” şi folosindu-ne de datele recensământului din anul 2011, am ajuns la concluzia că aproximativ 30.000 de arădeni ar putea ajunge în armată. Pe grupe de vârstă, 12.046 de arădeni au acum între 22 şi 26 de ani, alţi 14.383 de locuitori ai judeţului nostru se încadrează în grupa de vârstă 27-31 de ani, iar 13.713 arădeni au, potrivit recensământului, între 32 şi 35 de ani. Rezultatul total este de aproximativ 30.000 de locuitori ai judeţului nostru care ar putea fi încorporaţi în armată. La aceştia, se mai adaugă alte câteva mii de arădeni care au vârsta cuprinsă între 20 şi 22 de ani, dar pentru care nu există o categorie exactă în baza de date a recensământului realizat în 2011.

Cu toate acestea, este greu de crezut că Armata Română ar putea suporta financiar cazarea, hrana şi uniformele pentru posibilii viitori militari, ţinând cont că la nivelul întregii ţări vorbim despre sute de mii de oameni, poate chiar peste un milion de posibili soldaţi.

Nu s-a discutat încă

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a ţinut să precizeze faptul că, deşi stagiul militar obligatoriu este doar suspendat, nu anulat, la nivelul Guvernului nu s-a discutat încă o posibilă reintroducere a încorporării obligatorii. „Deocamdată nu am dus în Guvern această iniţiativă şi nici nu cred că putem discuta curând despre aşa ceva. Căutăm alternative, de aceea avem şi legea rezervistului voluntar”, a declarat Fifor. Totuşi, legea permite oricând reintroducerea serviciului militar obligatoriu, iar readucerea acestuia în discuţie poate fi un semnal.