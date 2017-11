7 seriale SF care te vor ține cu sufletul la gură

1. ASCENSION (mini-serie 2014). In 1963, guvernul SUA a lansat o misiune sub acoperire, trimitand sute de barbati, femei si copii intr-o calatorie de secole la bordul Ascension pentru a popula o noua lume.



2. Childhood’s End (mini-serie 2015). După ce extratereștrii invadează pașnic pământul, omenirea se intră într-o “Epocă de Aur” sub conducerea indirectă a străinilor. Dar această utopie vine cu un preț.

3. 12 Monkeys (serial 2015). Serialul prezintă drumul unui călător în timp din viitorul post-apocaliptic ce apare în prezent cu misiunea de a localiza și a eradica sursa unei plăgi mortale care poate să distrugă întreaga rasă umană.

4. Continuum (serial 2012-2015). Într-un viitor distopic, în anul 2077, guvernele au căzut și marile corporații au preluat controlul. Folosind o forță de securitate numită “Serviciul de protecție”, acestea restrâng sistematic drepturile populației.

5. Falling Skies (serial 2011-2015). Lumea este în haos după ce un atac extraterestru a distrus cea mai mare parte a planetei. În primele șase luni de la invazie, puținii supraviețuitori rămași s-au grupat în afara marilor orașe pentru a începe o ripostă dificilă.



6. Terra Nova (serial 2011). Anul 2149, un timp in care toata viata de pe Pamant este amenintata cu extinctia. Intr-un efort disperat pentru a salva rasa umana, oamenii de stiinta au inventat un portal care permite calatoria in timp catre Pamantul preistoric, cu 85 de milioane de ani in urma.

7. Under the Dome (serial 2013-2015). Acțiunea are loc în statul american Maine, într-un orășel care se trezește izolat de tot ce-l înconjoară din cauza apariției unei misterioase cupole transparente, imposibil de penetrat. Dacă apariția misterioasă a domului nu era de ajuns, în orășel se mai afla un asasin…

