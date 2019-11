A apărut presiunea primului loc la UTA?

„Le-am spus la pauză băieților că vreau să cred că antrenez o echipă cu spirit, cu suflet, dar în prima repriză am văzut acest spirit de prea puține ori. Din fericire, am ieșit mult mai hotărâți, mai determinați, după pauză, am încercat să punem presiune pe adversar, care să greșească. Ne-am creat mult mai multe situații, ocazii faze fixe și am reușit să marcăm. Vreau să-i felicit pe băieți, care cel puțin în a doua repriză au demonstrat caracter și hotărâre. Sunt destul de mulți care trag de ei, joacă de multe ori cu dureri, strâng din dinți, încearcă să dea totul când îmbracă tricoul acestei echipe. Le mulțumesc pentru acest lucru. Nu știu ce s-a întâmplat prima repriză, încercăm să analizăm cauzele, dar probabil a apărut și presiunea primului loc. A apărut, probabil, și o relaxare, pentru că băieții au observat că Gloria Buzău s-a prezentat la acest meci fără câțiva jucători foarte importanți. A intervenit subconștientul, iar concentrarea nu a mai fost la nivel optim”.

De cealaltă parte, tehnicianul Gloriei Buzău, Ilie Stan a spus: „În primul rând, trebuie să vă spun că am venit aici, la Arad, și am simțit o plăcere de pe vremea când antrenam UTA. Trebuie să mai spun că diferența între o echipă care vrea să promoveze și va avea un stadion nou și una care nu are drept de promovare este foarte mare. Este extrem de greu să-mi motivez jucătorii, chiar dacă șase-șapte etape am fost pe primul loc. A intervenit ceva ce eu nu credeam să se întâmple vreodată la o echipă pe care o antrenez, după ce am fost eliminați și de atunci a început acest dezastru. Păcat că încercăm să jucăm și luăm goluri ca și cel de 1-0, care nu anunța nimic. O degajare a portarului advers, iar portarul nostru ați văzut ce a făcut. Normal că echipa cade fizic și psihic, nu mai are aceeași concentrare. Îi felicit pe cei de la UTA, iar noi mergem acasă, iarăși 12 ore, și încercăm să câștigăm meciul cu Dunărea Călărași. Am avut trei jocuri în șapte zile, iar să călătorești 12 ore cu autocarul, dus, iar apoi tot atâtea, întors, să jucăm și pe sintetic, e foarte mult. Am zis să le ofer băieților care au evoluat mai puțin în acest campionat șansa să joace, fiind mai proaspeți. Să arate și că au valoare ca din iarnă să rămână la Gloria. Dar, nu ne-a ieșit ceea ce ne-am propus”.