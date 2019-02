A distrus o maşină furată, după care s-a culcat în casa păgubitului!

INEU. Întâmplare cu scenariu de film tragi-comic la Ineu. Protagonistul principal, un tânăr de 17 ani, a distrus maşina unui bărbat care-l primise în gazdă. Duminică, 10 februarie, poliţiştii din Ineu au fost sesizaţi despre faptul că maşina unui bărbat de 46 de ani, din acelaşi oraş, a fost furată. Autoturismul era parcat chiar în faţa casei celui păgubit. La scurt timp de la sesizare, oamenii legii l-au şi identificat pe suspectul principal: un tânăr de 17 ani care stătea chiar în casa persoanei vătămate.

“Tânărul, profitând de faptul că persoana vătămată – care îl găzduise pe cel în cauză – dormea, i-ar fi sustras cheile autoturismului, pe care apoi l-ar fi condus pe raza localității Ineu. Cursa tânărului s-a terminat în parapetul unui pod, acesta distrugând autovehiculul în proporție de 80%. Totodată, s-a stabilit că ulterior producerii evenimentului rutier, tânărul s-ar fi întors în locuința gazdei, culcându-se”, spun reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad. Practic, după ce a distrus maşina gazdei, tânărul s-a întors înapoi în casa păgubitului şi s-a pus să doarmă. Numai că fapta lui nu a rămas fără urmări. „Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar la momentul identificării acestuia în locuința persoanei vătămate, fiind testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la Spitalul Orășenesc Ineu în vederea recoltării de probe biologice și stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, au mai spus poliţiştii.

Dosar penal

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii IPJ anunţă că teribilistul de 17 ani are dosar penal pentru comiterea mai multor infracţiuni. „Pentru fapta sa, tânărul este cercetat de polițiști pentru furt în scop de folosință, conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, urmând a fi dispuse măsurile legale sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu”, se arată în comunicatul cu pricina.