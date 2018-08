Abonați „de când se știu”

Zeci de mii de arădeni se bucură zi de zi să aibă Jurnal arădean în casele lor. Toți citesc cu interes primele știri ale județului, mulți participă la concursurile noastre, însă doar zece, în fiecare lună, au șansa de a se bucura de premiile concursului de fidelitate. E deja tradiție ca în fiecare lună, cei mai norocoși zece abonați ai Jurnal Arădean să fie premiați cu câte 200 de lei, fiecare. Extragerea făcută de către managerul Complexului Muzeal Arad, Constantin Inel, săptămâna trecută, a adus la Jurnal arădean atât câștigători cu experiență, cât și oameni pentru care premiul de fidelitate a fost primul premiu din viața lor.

Câștigători cu experiență

„Am avut noroc prin nevastă-mea. Sunt abonat de când era Adevărul. Soția a lucrat la poștă, așa că am avut abonament din primul moment. Când lipsește ziarul, iau poștașul la întrebări! Ziarul cuprinde tot ce ne interesează, citesc cu interes sportul și paginile de informații, nu rămân fără ziar niciodată. Soția și-a bătut capul să trimită talonul, așa că premiul am să i-l dau ei, chiar dacă a zis să îl împărțim”, ne spune Gheorghe Codreanu, din Firiteaz.

Zdremțan Ilie, din Arad, ne spune că „am mai câștigat acum vreo zece ani la Premiile de fidelitate. Sunt poștaș în Gai de 28 de ani, așa că cel puțin de atunci am abonament, iar ziarul îl citesc în fiecare dimineață înainte de a pleca din poștă. E un ziar pe care lumea îl citește cu plăcere, oamenii sunt mulțumiți de ziar. Banii din premiu au unde să meargă, pentru că am 11 copii și 9 nepoți, așa că am ce să fac cu ei!”.

Câștigător cu experiență este domnul Pavel Neag, din Zimandu Nou. „Abonat sunt de când mă știu, iar de câștigat am câștigat acum a șasea oară. Ziarul nu are voie să lipsească nicio zi din casa mea, sunt mulțumit de tot ce apare în Jurnal”, ne spune zimăndanul.

Extragerea domnului Inel, managerul Complexului Muzeal, a fost cu mare noroc pentru Gheorghe Frențiu care, la respectabila vârstă de 91 de ani, ne-a mărturisit că „este prima dată când câștig un premiu, așa că din banii ăștia îmi voi lua ceva care să îmi amintească de premiul acesta”. Este mulțumit de ziar, îl citește de zeci de ani, însă „ce nu îmi place este că politicienii ăștia care apar în ziar nu spun nimic concret, numai se ceartă unii cu alții”.

Nepoții, cei mai câștigați

La mulți dintre câștigătorii de data aceasta, banii vor merge către nepoți. „Am doi nepoți cu care mă mândresc și care vor participa la Timișoara, la un festival de teatru, așa că banii vor merge către ei, nici nu se pune problema”, ne-a spus Maria Solomon, din Vladimirescu.