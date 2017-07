Accident „inventat” pentru prinderea lui Vlai

Au primit informaţii clare despre activităţile ilicite ale avocatului Adelin Vlai, dar şi despre alcoolemiile măsluite de Florin Vlai în laboratoarele Serviciului de Medicină Legală. Dar aveau nevoie de o probă irefutabilă pentru a demara cercetările penale împotriva celor doi. Şi cum puteau să îi prindă pe ambii suspecţi? Prin inventarea unui accident. Vorbim aici despre anchetatorii care au muncit la întocmirea dosarelor în care cei doi fraţi Vlai sunt cercetaţi penal, unul pentru trafic de influenţă, celălalt pentru mai multe infracţiuni legate de fals şi uz de fals.

Aşadar, potrivit surselor noastre, primii care au intrat în scenă au fost doi investigatori sub acoperire din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, aceştia împrietenindu-se cu avocatul Adelin Vlai. La un moment dat, bazându-se pe legătura de prietenie, avocatul le-ar fi spus celor doi că, dacă vor avea vreodată probleme legate de condusul maşinii sub influenţa alcoolului, să apeleze la el pentru că el „îi rezolvă”. Asta cu o singură menţiune: şoferii băuţi să nu sufle în etilotest, ci să ceară direct recoltarea probelor biologice.

Iar de aici încolo, potrivit surselor noastre, a fost creat un scenariu fără cusur, scenariu în care cei doi fraţi Vlai şi-ar fi „dat arama” pe faţă. Într-o seară, la adăpostul întunericului, anchetatorii au luat o maşină şi, la ieşirea din Arad, în cartierul Grădişte, au proptit autovehiculul într-un şanţ de pe marginea drumului. După ce au aşezat maşina în şanţ, a urmat un apel la 112, apel prin care era anunţat aşa-zisul accident.

„La faţa locului s-a deplasat un echipaj al Poliţiei Rutiere. Înainte ca poliţiştii să ajungă, un investigator sub acoperire a consumat o cantitate importantă de băuturi alcoolice pentru ca alcoolemia din sânge să fie una ridicată. În momentul în care poliţiştii au ajuns în Grădişte, investigatorul care a consumat alcool a declarat că el a condus maşina şi, din cauza neatenţiei, a ajuns în şanţ”, ne spun sursele noastre. Cum poliţiştii ajunşi la accidentul inventat nu aveau idee că, de fapt, totul este un scenariu gândit de anchetatori, au efectuat măsurători şi i-au cerut „şoferului” să sufle în etilotest. Investigatorul a refuzat şi a solicitat să fie transportat la Spitalul Judeţean Arad pentru a-i fi recoltat sânge în stabilirea exactă a alcoolemiei. „Investigatorii sub acoperire l-au contactat atunci pe Adelin Vlai şi i-au spus că un prieten de al lor are o problemă. Avocatul le-a cerut să îi spună să nu sufle în etilotest”, ne mai spun sursele noastre.

Două rânduri de analize

Ştiind care sunt paşii pe care fraţii Vlai îi fac pentru a albi şoferii băuţi, anchetatorii au lucrat în paralel cu „marfa clientului”. Mai precis, au recoltat şi ei probe de sânge de la investigatorul sub acoperire, acelaşi investigator care a dat sânge şi la Spitalul Judeţean. Proba de sânge colectată de anchetatori a fost trimisă la un laborator la Bucureşti, în timp ce proba de sânge colectată la Spitalul Judeţean a fost trimisă la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Arad, adică acolo unde lucra, ca şi chimist, Florin Vlai. În tot acest timp, poliţiştii de la Rutieră şi-au făcut treaba ca la carte, întocmind dosarul pe numele investigatorului sub acoperire. Organele de anchetă au primit rezultatele probelor recoltate de investigatori, iar rezultatele arătau clar că „şoferul” ar fi trebuit cercetat penal pentru conducerea unui vehicul cu o alcoolemie de peste 0,80 la mie. După aproximativ două săptămâni, au venit şi rezultatele de la Medicina Legală Arad, rezultate care ar fi fost trucate de Florin Vlai. Pentru că valoarea de alcool găsită de Vlai în sânge a fost foarte mică, mult sub 0,80 la mie. Odată ce poliţiştii au primit rezultatul analizelor, au demarat şi descinderile celor de la DNA şi de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad. Anchetatorii adunaseră toate probele de care aveau nevoie pentru a-i pune sub acuzare pe cei doi fraţi Vlai, fiii fostului prim-procuror George Vlai.

Şi măsurile

Procurorii DNA au cerut Curţii de Apel Timişoara ca Adelin Vlai să fie arestat preventiv pentru infracţiunea de trafic de influenţă, dar judecătorii au decis că acesta poate fi cercetat în arest la domiciliu. Ulterior, Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie a desfiinţat decizia Curţii de Apel şi au emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui Adelin Vlai. În tot acest timp, Florin Vlai este cercetat sub control judiciar, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad concluzionând că nu se impune măsura arestului preventiv sau a arestului la domiciliu.