Actorul Rami Malek a căzut de pe scenă după ce a primit premiul Oscar

Paramedicii s-au grăbit să îl ajute pe Rami Malek, după ce a căzut de pe scenă, cu statueta Oscar în mână. Malek a fost mutat într-o zonă privată în culise, unde a primit îngrijiri medicale pentru potenţiale răni.

”Actorul a făcut tot ce a putut să îşi salveze trofeul. Când a lovit podeaua, Malek a părut surprins, iar cei din jur l-au ajurat să se ridice. A fost chemată salvarea pentru a-l trata pe actor”, arată o sursă citată de Vanity Fair.

Rami Malek a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din “Bohemian Rhapsody”.

Sursa: Mediafax

