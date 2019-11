Acuză administrația locală de căpușarea CET

ARAD. Parlamentarul social-democrat arădean, Adrian Todor, susține că „Primăria Arad cheltuie anual zeci de milioane de lei pentru a acoperi găurile de la CET Hidrocarburi”. Todor face referire la ultima ședință a Consiliului Local, când „din excedentul bugetar s-au alocat noi sume pentru acoperirea diferenţelor de preţ la energie termică – 24.196.254 lei și sume pentru acoperirea pierderilor înregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad, în valoare de 19.380.778,86 lei”.

„An de an, administrația liberală, fie că a fost condusă de Gheorghe Falcă, fie de Călin Bibarț, a pompat zeci de milioane de lei în gaura neagră numită CET, o societate căpușată de firmele de casă ale PNL Arad și unde își găsesc servicii călduțe și bine plătite nenumărați pedeliști. An de an, administrația liberală amână investițiile în infrastructura CET-ului, în modernizarea centralei, preferând să pompeze fonduri imense pentru acoperirea pierderilor. Nici astăzi, Primăria Arad nu a reușit reabilitarea reţelei de distribuţie şi transport a energiei termice, proiect finanțat cu 8,5 milioane de euro în cadrul Programul de Cooperare Româno-Elveţian, încă din 2014. De asemenea, în 15 ani de conducere pedelisto-liberală, nu a fost realizat un plan coerent de modernizare a centralei, ba mai mult, s-au pierdut fondurile europene pe care Primăria Arad le avea la dispoziție pentru astfel de investiții. Lipsa acestor investiții a făcut ca prețul gigacaloriei să crească an de an, fapt care a dus la renunțarea a mii de arădeni la serviciile oferite de CET. S-a intrat astfel într-un cerc vicios, din care primăria nu mai găsește ieșirea, și pompăm anual zeci de milioane de lei într-o gaură neagră care se adâncește de la o lună la alta. Numai în ultima săptămână, din excedentul bugetar, bani care ar trebui folosiți pentru investiții, au fost repartizate către CET aproape 10 milioane de euro, pentru că altfel arădenii rămâneau fără căldură în plină iarnă. Acestea sunt rezultatele administrației liberale, care în ultimii 15 ani s-a preocupat doar de bunăstarea membrilor de partid, de bunul mers al firmelor de casă, iar adevăratele probleme ale Aradului au fost lăsate deoparte”, declară deputatul PSD Arad Adrian Todor.