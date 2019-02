Acuză liberalii de plecarea firmelor din Arad

Președintele organizației municipale PSD Arad, Adrian Todor, a luat poziție după ce mai multe companii și-au relocat activitatea, părăsind Aradul. „Există o expresie care se potrivește perfect celor de la PNL Arad: «La plăcinte înainte, la război înapoi». Cam așa e și cu domnii de la PNL care conduc destinele județului Arad și care n-au contenit de-a lungul anilor să se laude cât de bine merge economia, câte investiții străine se fac la noi în județ, ce mic e șomajul și ce multe locuri de muncă avem. Iată că arogarea unor merite pe care nu le au se întorc acum ca un bumerang împotriva liberalilor, care sunt chemați să facă ceva în cazul investitorilor care aleg să-și mute fabricile din județul nostru. Cei de la PNL stau ascunși prin birouri și nu mișcă un deget pentru a încerca să convingă firmele să nu plece din Arad. Nu am văzut o luare de poziție publică pe acest subiect, nu am văzut ca problema să fie adusă în atenția consilierilor județeni de către conducerea CJA, nu am văzut vreo propunere să acordăm noi facilități în municipiu sau județ, pentru a convinge firmele să rămână. Pur și simplu, cei de la PNL stau ascunși în birouri și privesc nepăsători cum pleacă investitorii străini și cum mii de arădeni rămân fără locuri de muncă. Poate dacă aveau vreun câștig din rămânerea firmelor, liberalii s-ar fi zbătut pe acest subiect. Așa, însă, nu mișcă un deget, pentru că soarta arădenilor nu e un subiect de interes pentru PNL Arad”, punctează deputatul Adrian Todor.