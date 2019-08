Acuză Primăria că a pus „taxă pe transparență”

Președintele PSD Arad, Dorel Căprar, acuză administrația locală că a inventat taxa pe transparență. Căprar susține că a solicitat o serie de documente privind stadionul UTA, dar că Primăria Arad nu i le-a transmis până nu a achitat o taxă „sub pretextul copierii unor documente solicitate, care puteau fi foarte bine trimise online”.

„Stăpânii portocalii ai Aradului, conduși în continuare de Gheorghe Falcă, au inventat o nouă metodă prin care să oprească accesul arădenilor la informații de interes public. În calitate de ales al județului Arad, am solicitat Primăriei Arad să-mi pună la dispoziție contractul privind stadionul Neumann, informații despre stadiul lucrărilor și plățile efectuate până acum. Am solicitat aceste documente nu pentru mine personal, ci pentru a informa cetățenii cu privire la cheltuirea banilor din taxe și impozite, ca aceștia să afle motivele pentru care nu s-a finalizat nici acum stadionul și când am putea avea și noi o arenă cât de cât decentă la Arad. Am primit o adresă din partea primăriei, în care mi se comunică faptul că documentele solicitate le pot ridica de la camera 4 a Primăriei Arad, după ce achit 247 de lei pentru serviciile de fotocopiere. Asta în condițiile în care, în solicitarea adresată Primăriei Arad, am specificat și o adresă de email unde să-mi fie trimise documentele, lucru care nu s-a întâmplat, pentru că cei din fruntea orașului știu foarte bine ce lucruri putem afla din acele documente, care vor demonstra încă o dată sifonarea banilor publici din bugetul Aradului.

Acest răspuns nu este altceva decât o încercare disperată de a ascunde neregulile din Primăria Arad, probabil unele ilegalități legate de construcția stadionului UTA sau plăți ilegale care s-au efectuat cu privire la această investiție. Dacă își fac iluzii că vor putea să ascundă la nesfârșit aceste ilegalități, pedeliștii lui Falcă se înșeală amarnic, pentru că vom apela la toate mijloacele legale, ca arădenii să afle adevărul despre stadionul UTA, inclusiv la instanța de judecată, dacă va fi nevoie“, declară deputatul Dorel Căprar, președintele PSD Arad.