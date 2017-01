Adrian Ţolea, replică la replica lui Ioțcu

Contraatacul lui Nicolae Ioțcu la conducerea CJ nu a rămas fără reacţie. De data aceasta, replica îi aparține lui Adrian Țolea – cel despre care Ioţcu spunea că a semnat, în 2015, contractul pentru deszăpezire.

Fost președintele interimar al Consiliului Județean în perioada 2015-2016, Adrian Țolea susține că achiziția a fost inițiată în perioada în care președintele CJ a fost Nicolae Ioțcu, iar administrator public era denunțătorul acestuia în dosarul în care Ioțcu a fost trimis în judecată de DNA, Cristian Drăgan.

„Achiziția s-a făcut înainte de a ajunge eu președinte. Semnarea contractului a fost o normalitate, pentru că a fost un contract la care au lucrat funcționarii din Consiliul Județean, care au răspuns dorinței conducerii CJ de atunci, de a fi un contract cadru, pe mai mulți ani. Ce am reușit eu a fost să diminuez suma plătită companiei respective, prin controale foarte stricte, zilnice, pe teren, urmărirea materialelor antiderapante folosite și a modului de intervenție. În iarna anului 2015-2016 am plătit pentru deszăpezire suma de 2,1 milioane lei și am realizat astfel o foarte mare economie față de cele prevăzute în contract. Vă reamintesc că suma minimă negociată de cei care au condus înaintea mea Consiliul Județean a fost de aprox. 4 milioane de lei, iar cea maximă de aprox. 6,5 milioane de lei. Adică, fiindcă firma nu și-a făcut treaba cum ar fi trebuit, noi am plătit, în final, de două-trei ori mai puțin decât ar fi putut pretinde prin contract. Banii astfel economisiți i-am folosit la drumurile județene și alte lucrări de reparație, dacă îmi amintesc exact”, a declarat Adrian Țolea.

Controale

Conducerea CJ Arad mai precizează că „în urma controlului Curții de Conturi, pentru gestionarea defectuoasă a contractului de deszăpezire aferent perioadei 2013-2014, Consiliului Județean i-a fost imputată suma de aprox. 1,5 milioane de lei. Consiliul Județean a acționat în instanță în vederea recuperării sumei respective, iar procesele sunt pe rol. În această perioadă, un alt control al Curții de Conturi, pe aceeași temă a serviciilor de deszăpezire, este în derulare la Consiliul Județean, fiind verificată întreaga activitate de deszăpezire din ultimii trei ani. Răspunzând declarațiilor d-lui Nicolae Ioțcu, Consiliul Județean Arad precizează că de la reținerea acestuia de către procurorii DNA, în Consiliul Județean cu certitudine nu s-a pus vreodată problema ca licitațiile realizate de compartimentul Achiziții să fie negociate de persoane din conducerea Consiliului Județean. Acest compartiment nu răspunde comenzilor președintelui, ci prevederilor legale” – se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

Circ!

Să nu credeţi că povestea privind contractul pentru deszăpezirea drumurilor judeţene se încheie aici. Nu, dimpotrivă! Povestea tinde să se transforme în circ. Nicolae Ioţcu a intervenit din nou pe subiect, ripostând la replica lui Adrian Ţolea. Şi, pentru că crede că dreptatea e de partea sa, Adrian Ţolea a transmis o nouă replică. Desigur, până deseară mai pot apărea şi alte replici… Iar miercuri, CJ a anunţat o conferinţă de presă în care se va discuta (şi) despre, aţi ghicit, contractul de deszăpezire!