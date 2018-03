Afla ce produse sa folosesti pentru o manichiura cu oja semipermanenta perfecta

ADVERTORIAL. Intr-o lume in care timpul este din ce in ce mai limitat, iar momentele libere sunt din ce in ce mai rare, vizita la salon a devenit un lux pentru foarte multe femei. Din acest motiv, oja semipermanenta se numara in momentul de fata printre cele mai populare produse cosmetice. De ce sa mergi o data la cateva zile la manichiurista, cand poti sa amani momentul si sa ajungi la salon chiar si dupa 3 saptamani? Iar daca preferi sa te ocupi singura de manichiura ta, intrebarea ramane valabila. De ce sa pierzi timp pretios, cand exista atat de multe alte lucruri pe care iti doresti sa le faci?

Oja semipermanenta se usuca foarte repede, se aplica aproape la fel de usor ca oja clasica, are un luciu de la care nu iti poti lua ochii si rezista incredibil de bine pe unghii. Mai mult, se indeparteaza foarte usor. Desigur, nu oricine poate sa realizeze o manichiura cu oja semipermanenta perfecta. Pe langa faptul ca este important sa cunosti perfect toti pasii pe care trebuie sa-i parcurgi, este esential sa te asiguri ca nu iti lipseste nimic din kit-ul destinat unei astfel de manichiuri. Afla direct de la specialisti care sunt produsele cosmetice de care ai nevoie pentru unghii semipermanente. • Lac de baza pentru oja semipermanenta – este folosit pentru a creste aderenta ojei semipermanente. • Lac protector – acest produs cosmetic ofera luciu si aderenta ojei semipermanente. De asemenea, unghiile tale vor fi mult mai rezistente la zgarieturi, iar culoarea va rezista mult mai mult. • Oja semipermanenta – exista foarte multe tipuri de oja semipermanenta. Unul dintre cele mai cunoscute branduri in acest domeniu este Melkior Professional. Oja semipermanenta Melkior este folosita si recomandata de specialisti din intreaga lume, iar gama de culori este impresionant de variata. • Solutie finish – orienteaza-te catre un produs care sa nu usuce pielea. • Dizolvant oja semipermanenta – acest produs profesional se foloseste impreuna cu folii de aluminiu si comprese pentru manichiura pentru a indeparta oja semipermanenta. La Melkior gasesti atat folie de aluminiu clasica, cat si folie de aluminiu cu compresa integrata. Majoritatea femeilor au multe semne de intrebare cu privire la folosirea acestor produse cosmetice, insa procesul este foarte usor. Imbiba compresa in dizolvant si aplica pe unghie. Ulterior, pune folia de aluminiu pe deget si las-o sa actioneze. Inlatura folia de pe degete si sterge unghiile. Daca este necesar, foloseste o spatula pentru manichiura pentru a indeparta reziduurile sau pentru a incepe o noua aplicare. • Degresant unghii – se foloseste pentru a indeparta uleiurile naturale de pe suprafata naturala a unghiei si a pregati unghia naturala pentru aplicarea primului strat de baza. • Folie aluminiu • Comprese pentru manichiura – se utilizeaza pentru a indeparta rapid oja semipermanenta • Bloc pentru unghii – prezinta 2 fete exfoliere Oja semipermanenta nu isi va pierde popularitatea prea curand. In momentul de fata, este una dintre cele mai eficiente si versatile modalitati de ingrijire a unghiilor. Femei din intreaga lume poarta oja semipermanenta. Tu ce parere ai despre acest produs cosmetic?