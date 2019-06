Al doilea transfer sub panou

După Veatriki Akathiotou, președintele Marcel Urban a bătut palma și cu Larisa Neagu (20 ani). Jucătoarea timişoreancă a debutat în Liga Naţională sub comanda fostului antrenor al FCC Baschet Arad, Bogdan Bulj, sub culorile SCM Timişoara. Din 2017 joacă pentru Agronomia Bucureşti, iar în ediţia precedentă de campionat a evoluat în 24 de rânduri, cea mai bună prestaţie având-o în partida cu CSM Oradea (11 puncte şi 4 recuperări).

„Venirea la FCC Baschet Arad reprezintă un pas mare în cariera mea şi, în acelaşi timp, o provocare pe care o aşteptam. Aradul este un club cu un palmares pe care nu multe echipe îl deţin, ce se află constant în top. A fost unul dintre motivele ce m-au făcut să aleg să vin la Arad. Consider că noua regulă privind junioarele este benefică, deoarece trebuie să existe continuitate, iar lotul naţional în curând va fi format din jucătoarele tinere care vin din spate. Pentru acest lucru este nevoie de muncă din partea noastră, iar echipele ar trebui să aibă un plus cât timp noi suntem în teren și să nu fie constrânse de această regulă. Personal, sunt pregătită să muncesc şi să învăţ pentru a aduce un plus echipei”, a declarat Larisa Neagu pentru baschetarad.ro.