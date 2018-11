ALDE susține alegerile din două tururi

ALDE a votat pentru schimbarea legii electorale și alegerea primarilor din două tururi de scrutin, deși partidul din alianță – PSD a votat pentru respingerea acestei modificări.

„După cum știți, deputații ALDE au votat pentru reintroducerea sistemului de vot în două tururi la alegerea primarilor. Pentru că sunt multe discuții pe această temă, unii spunând că ALDE, prin votul parlamentarilor săi, a dat semnalul ruperii coaliției, țin să spun clar: ALDE nu a votat nici împotriva PSD, nici în favoarea opoziției, ci pentru revenirea la normalitate, iar acest vot nu are nicio legătură cu programul de guvernare al coaliției, nicăieri în program nu se face vreo referire la sistemul de vot. Atâta timp cât principiile și inițiativele ALDE vor fi asumate de către parteneri și transpuse în legi, în măsuri economice și sociale corecte, partidul nu are niciun motiv să iasă de la guvernare. În județul Arad, ALDE este în plin proces de reorganizare și reconstrucție, iar la ora alegerilor locale vom avea candidați de primari în toate comunele și orașele. Am votat inclusiv pentru ca aceștia să aibă șansa reală să câștige, pe baza valorii lor, nu să devină victime ale unui sistem nedemocratic”, a explicat Eusebiu Pistru, deputat și președintele ALDE Arad.