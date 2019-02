„Alianţa 2020 USR-PLUS” pentru alegerile europarlamentare

„Avem alianţă! La ora 20:20 s-a decis Alianţa 2020 USR PLUS”, arată reprezentanţii USR pe pagina de Facebook a partidului.

„S-a născut principala forţă de opoziţie: Alianţa 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e România. Acum ai cu cine!”, a scris Dacian Cioloş, pe Facebook, după votarea listei în Comitetul Politic al USR.

Lista comună este formată din: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).

„De astăzi (sâmbătă – n.r.), USR şi PLUS sunt o alianţă, una care va construi alternativa de care România are mare nevoie. Este un moment istoric pentru ce urmează să se întâmple în România, este natural şi firesc. Oamenii care vor o Românie fără penali vor avea cu cine să voteze. Astăzi, se naşte principala forţă de Opoziţie. Asta am construit, un proiect pentru România”, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, la finalul şedinţei Comitetului Politic al formaţiunii.

USR mizează ca prin alianţa celor două partide să obţină şase locuri eligibile la europarlamentare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.

Înainte să participe la şedinţa USR, preşedintele PLUS Dacian Cioloş a declarat că USR a solicitat ca el să deschidă lista comună a celor două partide la alegerile europarlamentare, precizând că este dispus să iasă de pe listă, în cazul în care este nevoie.

La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, a declarat că în prima parte a zilei a fost la şedinţa Consiliului Naţional al PLUS, pentru a discuta despre o alianţă a celor două formaţiuni pentru alegerile europarlamentare.

Ulterior, participării la Comitetul Politic al USR, Cioloş a spus că va rămâne în Parlamentul European cât timp va fie nevoie, iar dacă va fi cazul, va candida pentru un nou mandat în anii următori.

