„Am luat golurile prea ușor, au fost goluri de copii, mai ales primul. Repriza a doua puteam să înscriem noi trei goluri, dar am ratat. Din păcate, echipa nu a avut prospețimea necesară, poate n-am fost obișnuiți să jucăm de la ora 13:00, pe o căldură sufocantă, dar același timp și același teren au fost valabile și pentru adversari. Marile greșeli individuale ale jucătorilor noștri mă îngrijorează mult. Am mers, în repriza a doua, pe cartea atacului, am jucat chiar cu trei atacanți, dar singurul care a convins cât de cât a fost Cipri Rus. Îmi pare rău că n-am putut conta pe Stahl, jucător de viteză, e accidentat, și nici pe Janos, care trebuie să slăbească. Anticipam lipsa de omogenitate, așa a și fost, când doream să pasăm bine sau încercam sau să stăm bine în teren, nu reușeam. Faptul că avem mulți jucători noi demonstrează că avem de lucrat la acest capitol, dar învățăm din greșeli și sperăm să ne atingem cât mai repede scopul” – a declarat Ionuț Popa pentru siteul oficial al clubului.