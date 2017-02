Ambiţii mari la Frontiera Curtici

Pe 15 martie se împlineşte un an de când Gheorghe Tăucean a fost investit în funcţia de preşedinte al clubului Frontiera Curtici. La preluare – îşi aminteşte Tăucean – la capitolul fotbal exista echipa de seniori şi una de juniori (antrenor Daniel Munteanu). Astăzi, pe lângă cele două, Frontiera se mândreşte cu alte două echipe juvenile participante în competiţiile organizate de AJF Arad, după 11 ani de absenţă. Este vorba despre juniorii D (antrenor Alex Andea) şi juniorii E (antrenor Cosmin Mercea).

Cât despre echipa mare, Tăucean ne-a spus: „Am readus la echipă jucătorii din Curtici plecaţi pe la alte echipe, precum Liga, D. Don ori Săcui. Echipa mare a izbutit un tur de campionat mai mult decât onorabil, terminând pe locul 3, având o echipă tânără, sudată în jurul experimentaţilor Pleşca, Măgulean, Avrămuţiu şi Hanc. Am aruncat în luptă jucători tineri, precum D. Don, Morar ori Şiclovan, dar am şi promovat jucători din propria pepinieră, Crişan şi Hornea. Un mare merit în tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei de seniori îl are antrenorul Dinu Maghici, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Dar, să nu uităm de aportul Primăriei şi Consiliului Local Curtici, care oferă condiţii propice pentru desfăşurarea activităţii. Mulţumim şi celor de la DDF Speedy Bus, mereu alături de noi”.

În privinţa obiectivelor, „boss-ul” Frontierei este adeptul politicii cu paşi mici. „Obiectivul pentru acest sezon este o clasare între primele 6 echipe din Liga 4. Vrem să formăm o echipă competitivă care, pe viitor, să poată aspira mai sus” – punctează Tăucean.

Şi alte sporturi

În Curtici, pe lângă fotbal, tinerii pot practica, în mod organizat, şi alte sporturi, Frontiera având, deocamdată, alte trei secţii. Este vorba despre handbal fete (prof. Petre Mocuţa), tenis de câmp (antrenor Cristian Moţ) şi karate (sensei Liviu Meseşan).