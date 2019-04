Amintiri despre Kurt Cobain

Goldberg a lansează volumul „Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain”, la New York. Prieten, mentor şi manager al fostului solist al trupei Nirvana, Danny Goldberg insistă asupra “înţelegerii brute şi poetice a durerii adolescentine”, ca un mod de a-l descrie pe Cobain. “Nu ştiu cum să explic influenţa pe care continuă să o aibă Kurt”, a scris Goldberg, „cu siguranţă nu e vorba doar despre versurile sale, cu toate că eu îl consider un autor mai bun decât se spune de obicei”.

Sursa: Mediafax