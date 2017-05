Anchetă Jurnal arădean / aradon.ro | Coțofană vs. sistem. Sistemul vs. Coțofană | Ultimul act

Au procedat sau nu corect avocaţii care au primit de la Baroul Arad împuterniciri de reprezentare extrajudiciară? A procedat corect, a greşit cu intenţie sau fără Baroul Arad în această chestiune? A avut dreptate judecătoarea Lavinia Coşofană să facă sesizări vis-a-vis de practica celor din Baroul Arad? Cât de grav e în opinia Baroului Arad faptul că practica de la nivelul Aradului în această chestiune nu e una unitară?

Într-un răspuns trimis pe adresa redacției, pe subiect, la solicitarea Jurnal Arădean și Aradon.ro, Baroul Arad precizează: „Pentru o informare corectă, vă trimitem un extras din Hotărârea nr. 894/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Deși obiectul acestei hotărâri a fost analiza cererii de apărare a reputației profesionale și independeței sistemului judiciar, formulată de judecătoarea Lavinia Coțofană, cerere care a fost respinsă, în cuprinsul acestei Hotărâri se găsește opinia fermă a Plenului CSM, din care rezultă că nu a fost încălcată în niciun fel legea în ce privește procedura de emitere a delegațiilor extrajudiciare, că judecătorii în mod unanim au considerat această procedură ca fiind corectă și că singura persoană care susține contrariul este judecătoarea Lavinia Coțofană. În Hotărârea Plenului CSM se arată că: «În ce privește verificările ce au fost efectuate în urma sesizării formulate de doamna judecător Coțofană Lavinia Nicoleta referitoare la neregulile pe care le-a constatat în activitatea de judecată cu privire la asistența extrajudiciară, din adresa nr. 268/Ad/15.03.2015 a președintelui Judecătoriei Arad, Plenul reține că la nivelul instanței a fost identificată o practică neunitară între practica doamnei judecător Coțofană Lavinia Nicoleta și practica unanimă a instanței. Astfel s-a precizat cu referire la situația în care partea care dorește să inițieze un proces și se adresează Baroului Arad pentru acordarea ajutorului public prin asistență extrajudiciară, iar după încuviințarea acestuia avocatul desemnat redactează cererea de chemare în judecată și sesizează instanța, anexând ca dovadă a calității sale de reprezentant o delegație pentru asistență extrajudiciară că, excepție făcând doamna judecător Coțofană Lavinia Nicoleta, nu au fost identificate alte situații în care vreunul dintre judecătorii instanței să fi invocat excepția lipsei calității de reprezentant a avocatului și să fi considerat că acesta nu are dreptul să reprezinte partea pe parcursul procesului (sublinierea noastră). Plenul constată că problema de drept ce a generat o practică neunitară la nivelul Judecătoriei Arad a fost dezbătută în cadrul întâlnirii judecătorilor Secției Civile a Judecătoriei Arad, ce a fost organizată la data de 11.03.2016, în condițiile art. 25-27 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii și ale Hotărârii nr. 148/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, iar din cuprinsul procesului verbal al ședinței menționate reiese că, referitor la problema dacă avocatul desemnat pentru a acorda asistență juridică extrajudiciară după sesizarea instanței poate reprezenta partea în proces în baza delegației date de către decanul Baroului Arad, opinia majoritară a fost în sensul că avocatul numit în aceste condiții poate reprezenta partea în proces (sublinierea noastră)». În același sens s-a pronunțat și Consiliul UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România) prin Decizia nr. 168 din 3 septembrie 2016 prin care s-a respins plângerea formulată de doamna Lavinia Nicoleta Coțofană împotriva Decanului Baroului Arad și s-a decis clasarea cauzei”.

Ce va urma în cazul Cotofană?

Ce se întâmplă acum cu Lavinia Coțofană? Ei bine, judecătoarea a atacat hotărârea CSM prin care a fost exclusă din magistratură la Înalta Curte de Casație și Justiție și așteaptă fixarea primului termen pentru a-și susține cauza.

„Evident că în condițiile în care am respectat sută la sută legea și am sesizat Ministerul Public, conform legii, pentru verificarea suspiciunilor rezonabile constatate de mine (fals comis în instanță, în fața mea), tentativă la deturnare de fonduri, abuz în serviciu, am tot dreptul din lume să contest decizia Secției de Judecători a CSM (luată cu o majoritate extrem de strânsă) la ICCJ, ceea ce am făcut.

Excluderea din magistratură este repercusiunea supremă pentru un magistrat. Or, cazul excluderii mele sunt convinsă că va deveni unul de referință în momentul în care excluderea mea va fi reparată în instanță. Sau chiar dacă nu va fi reparată. În oricare dintre situații credeți că va mai exista vreun judecător care să nu sesizeze infracțiunile de care ia act în exercitarea funcției publice? Credeți cumva că va mai exista vreun judecător care să se bazeze pe orice altceva decât exclusiv pe lege? Constat o anumită emoție creată de cazul meu și că atitudini de genul «fă-te că nu vezi» nu pot să fie tolerate în statul de drept România, de judecători sau de magistrați care verifică judecători, fie că sunt inspectori judiciari, fie că sunt procurori. Caracteristica statului de drept este regula legii. Iar regula legii este că situațiile soluționate în mod eronat și vădit eronat să fie reparate. Nu spun acum că sunt sau nu sunt persoane care, în exercitarea funcției publice (cum este cea de judecător) «se fac că nu văd». Dar afirm răspicat că eu nu mă număr și nu mă voi număra nici în viitor printre acestea, ceea ce probabil a creat încă o emoție, la un nivel superior baroului Arad care, știind că Parchetul a fost sesizat, a acționat în sensul mușamalizării cazului. De ce ai mușamaliza dacă nu ai nimic de ascuns?”, a precizat pentru Jurnal arădean şi www.aradon.ro judecătoarea Lavinia Coţăfană.

Sancţiune pentru respectarea legii?

„ În varianta în care pe viitor vor fi judecători puși în situația de a alege între «fă-te că nu vezi» și respectă legea sută la sută, cazul meu îi va face să aleagă singura variantă normală: respectă legea. Chiar dacă în această etapă, respectarea legii pare să fie sancționată suprem. Statul de drept presupune și erori. Iar într-un stat de drept, erorile sunt reparate. Pentru că, dacă nu sunt reparate, cum vor percepe cei care se pregătesc acum pentru a fi judecători faptul că respectarea integrală a legii le poate aduce excluderea din magistratură?”, a concluzionat întrebându-se aproape retoric Lavina Coțofană. Ce va urma în acest dosar vom afla doar după ce ultima instanţă şi va spune cuvântul. Vom reveni la dosar atunci.