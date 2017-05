Antrenorii, stări de spirit diferite

„Se pare că am fost timorați, pentru că am greșit lucruri de bază, preluarea mingii, pase ușoare…Era clar că UTA dorește victoria și au jucători care, unu contra unu, fac diferența. Ne-am pregătit să îi blocăm, dar în același timp să îi și surprindem. Era clar că dacă trecea timpul fără ca ei să înscrie, ne vom crea mai multe spații, iar ei își vor pierde răbdarea. În schimb, ne-am pierdut noi foarte repede concentrarea și am luat foarte, foarte ușor primele două goluri” – a spus Brândescu.

La rândul său, Laurenţiu Roşu a declarat: „Pe lângă faptul că le-am oferit această bucurie suporterilor, am reușit trei puncte foarte importante în lupta pentru promovare. Mai avem două finale, cu Balotești și Târgoviște, luptăm până la capăt. Atmosfera a fost foarte frumoasă, cu număr foarte mare de spectatori la meci, de aceea mă bucur că am practicat un fotbal frumos, cu trei goluri și posesie bună”.