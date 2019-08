Anunț de presă

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Orasul Ineu, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu”, cod MySMIS 119318, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e ‘’Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul Specific 3.2 ,, Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă’’.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul va fi derulat în Orasul Ineu, judetul Arad, în perioada 31.05.2019-31.12.2020 şi are o valoare totală de 22.454.534,71 lei, din care valoarea totala nerambursabilă este de 22.005.444,00 lei.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul propus, “Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu” va contribui la indeplinirea obiectivului general al prioritatii de investitii 3.2, de reducere a emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.Acesta va contribui la indeplinirea obiectivului general al POR 2014-2020, de crestere a competitivitatii economice si imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastrucuturale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane prin achizitionarea unui autobuz

2.Reducerea semnificativa a poluariii aerului din zona urbana Ineu, prin înfiintarea a 12.719 m piste pentru biciclete

3.Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localitaþii prin reabilitarea trotuarelor si a strazilor

4.Realizarea a 3 platforme de închiriat biciclete, dintre care una de tip Park and Ride

5.Infiintarea de statii de autobuz ce vor determina cresterea gradului de confort si siguranta al localnicilor si particpantilor la trafic

6.Realizarea si amenajarea bulevardului si a intersectiei, in vederea decongestionarii traficului din zona centrala a orasului

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Curetean Axente, Consilier, Tel: 0743528998, E-mail: cureteanaxente@primariaineu.ro