Aplicaţie online pentru mormintele din Arad

ARAD. Moartea aduce mulți bani. Aceasta este convingerea arădenilor, obişnuiți cu tarife mari plătite firmelor de pompe funebre, cu taxele plătite la cimitire, cu bani serioși dați celor care fac cruci și morminte din marmură etc. Moartea e o afacere, iar lucru acesta este de necontestat. Toți murim măcar o dată, cum spune un celebru scriitor. Dar pentru Gospodărirea Comunală Arad, lucrurile s-ar putea să nu sune chiar atât de bine, deşi societatea are în administrare cele mai multe dintre cimitirele Aradului. Directorul societăţii, Tiberiu Ciul, ne-a destăinuit de curând că cimitirele Aradului nu sunt pe plus (deși societatea Consiliului Local Municipal e una dintre cele două care au reușit să obțină profit anul trecut). Ba mai mult, vor fi cheltuite sume și mai mari de bani pentru întreținerea cimitirelor orașului. „Cimitirele nu sunt pe plus şi va trebui de acum înainte angrenate tot mai mai cheltuieli, pe lângă cele de curățenie, cosit și aşa mai departe”, spune managerul.

Pe ce are de gând însă Tiberiu Ciul să cheltuiască alți bani în cimitire? Pe o aplicație care ar servi tuturor. Mai exact, pe „o bază adusă în secolul 21. Trebuie creată o aplicaţie informatică care să aducă baza de date în secolul 21, trebuie să fie foarte facil pentru toţi cei care vor să caute morminte, să plătească taxele, se identifice locurile libere din cimitire”, spune Ciul.

Managerul visează frumos chiar şi când vine vorba de cimitire. Dar visele sale au o bază cât se poate de reală: „Unii ar vrea să plătească de pildă taxele, dar locuiesc în afara ţării şi nu au cum să ajungă aici, la faţa locului, pentru a efectua plata. Dacă ar exista o aplicaţie, ar intra imediat pe ea şi ar şti repede totul”.

De la anul

De când are în plan directorul Ciul să pună în funcțiune aplicaţia online? „Am vrut să încep crearea acestei aplicaţii în acest an, dar nu am avut buget. Nu am putut să mă încadrez în buget, pentru că vorbim de o aplicaţie care costă zeci de mii de euro, în care să poţi plăti online, să fie toate locurile din cimitire neplătite evidenţiate, iar cele libere sau cele abandonate să fie şi ele la vedere, cum s-ar zice. Astfel, cred eu, ar dispărea şi suspiciunea că se face trafic cu locurile din morminte, pentru că există această suspiciune. Nu ştiu câtă bază reală au astfel de acuzații, pentru că nouă nu ne-a sesizat nimeni acest gen de fapte. Nu a venit nimeni să-mi spună, cu subiect şi predicat, că cineva i-a pretins bani pentru un loc în cimitir. Nimeni nu a scris o plângere, nimic. Doar aşa, la capitolul zvonuri, nu putem face nimic, nu putem acționa dacă chiar ar exista astfel de fapte. Dacă, însă, ni se dă în scris, cel care face aşa ceva pleacă”, mai spune directorul GCA.

Anul cimitirelor

Tiberiu Ciul spune că îşi doreşte foarte mult ca anul viitor să pornească această aplicaţie şi mai punctează faptul că, dacă anul acesta a fost anul câinilor, anul viitor va fi cel al cimitirelor. Dar despre celelalte planuri pe care directorul Ciul le are vis-a-vis de cimitire, într-un alt material.

Mii de morminte neîngrijite

În momentul din față, Gospodărirea Comunală Arad se confruntă cu problema serioasă a mormintelor neîngrijite. Mii de astfel de morminte sunt prezente în cimitirele Aradului, cele mai multe fiind identificate în Cimitirul Pomenirea. Deși societatea a reușit să someze pe mulți dintre cei care dețin astfel de morminte, buruienile au rămas pe mai departe stăpâne pe cimitir. Aplicația gândită acum de GCA ar urma să remedieze și acest imens neajuns: ar fi ușor de identificat aparținătorii, mai ușor de somat, iar aceștia din urmă ar putea să apeleze online la serviciile GCA pentru curățarea mormintelor, fără să mai caute zilieri care să le perceapă mult mai mulți bani decât societatea statului.