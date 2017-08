Arad: consumul de cultură, în scădere drastică

Institutul Național de Statistică (INS) „inventariază” anual, printre altele, și instituțiile de cultură, cu tot ce ține de acestea. Iar inventariere la nivel local, arată că atunci când vine vroba de municipiului Arad, şocant, numărul spectatorilor la reprezentații artistice a scăzut de la 141.000 în 2008 la doar… 27.029 în 2016.

Datele colectate de ei se referă la numărul de instituții și companii de spectacole sau concerte, locurile de care dispun acestea, spectatorii care le-au trecut pragul, dar și la numărul de angajați pe care acestea le au în subordine.

Mai puține instituții

Municipiul Arad avea în perioada 2006-2009, conform raportului INS, patru instituții și companii de spectacole ori concerte (filarmonică, teatru, companii de teatru ș.a.), numărul acestora scăzând la trei în 2010 și la două în 2011, cele două rămânând singurele și astăzi (Teatrul Clasic „Ioan Slavici” și Filarmonica de Stat).

Locurile în scădere

În 2006 și 2007, cele patru instituții culturale ce funcționau la acea vreme dispuneau de aproape 1.300 de locuri, fiind luate în calcul doar sălile proprii care sunt folosite ca spații permanente de spectacol. De la 1.280 de locuri, câte erau în 2006, 416 au dispărut într-un deceniu, ajungându-se la doar 864 în 2016.

Aceiași angajați

Numărul de angajați, însă, s-a păstrat aproximativ la același nivel de-a lungul anilor. Au fost luați în calcul doar angajații cu normă întreagă din instituțiile de spectacol, prezenți pe liste la finalul anului fiscal. În 2011, numărul acestora era de 192, număr care, după ce în 2012 a crescut la 209, în 2016 a ajuns la 194.

A fost odată…

Cele mai mari fluctuații s-au înregistrat, însă, în ceea ce-i privește pe spectatorii și auditorii reprezentațiilor artistice. În vederea întocmirii raportului, INS a luat în calcul spectatorii care au luat parte la reprezentații artistice pe baza biletelor și abonamentelor vândute de către instituții.

În urmă cu zece ani, în 2007, se înregistrau la nivelul instituțiilor de spectacol din municipiul Arad 139.791 de spectatori, număr ce a crescut în 2008 la 141.856. Nici 2009 nu a fost un an rău pentru cultura arădeană, fiind vândute 133.176 de bilete sau abonamente pentru reprezentațiile artistice.

Exodul spectatorilor

Situația s-a înrăutățit, însă, începând cu 2010, atunci când numărul spectatorilor a scăzut de la peste 133 de mii la doar 68.299. Și în anii următori numărul biletelor vândute a continuat să scadă, ajungând în 2012 la 46.000. După ce în 2013 a crescut timid la aproape 66.000 de bilete vândute, în anul următor numărul aproape că s-a înjumătățit, fiind înregistrate doar 37.138 de bilete vândute.

Din nou, în 2015 a crescut numărul de spectatori și auditori ce au luat parte la reprezentațiile artistice pe baza biletelor cumpărate, ajungând la puțin peste 50.000. Cel mai scăzut număr de spectatori din ultimul deceniu s-a înregistrat, însă, anul trecut.

Și spectacole mai puține

De asemenea, numărul de spectacole produse de către instituțiile culturale ale Aradului a scăzut și el. În anul 2006, orașul nostru a fost gazda a 355 de spectacole teatrale sau muzicale (Teatrul și Filarmonica), număr care a crescut până în 2010, atunci ajungându-se la 439 de spectacole.

Ulterior a început să scadă treptat, an de an, ajungând la doar 197 în anul 2016.

Ce spun instituțiile

Despre exodul consumatorilor de reprezentații artistice din Arad, managerul Filarmonicii de Stat Arad a declarat pentru Jurnal Arădean/aradon.ro că „suntem conștienți că publicul nostru a scăzut în ultimii ani, iar cauzele sunt diverse. După cum bine știm, atmosfera la Filarmonică a fost una foarte tensionată de-a lungul ultimilor ani, apele calmându-se abia cam de un an. În plus, am și trecut de la o sală de 600 de locuri, la una de 150. Acestora li se adaugă faptul că am avut și multe concerte în spații publice, unde nu am putut vinde bilete, cum ar fi concertele din Parcul Reconcilierii, Parcul Pădurice și cel din Cetate, de exemplu”.

De cealaltă parte, conducerea Teatrului Clasic spune, pe bună dreptate, că nu consideră datele furnizate de INS ca fiind veridice. Reprezentanții teatrului au adăugat că doar în Festivalul Internațional de Teatru Nou, Festivalul Internațional de Teatru Clasic, „Euromarionete”, Săptămâna Comediei și Luna Plină de Teatru au reușit să aducă în fața scenei aproape 20.000 de spectatori plătitori de bilet, cărora li se adaugă și cei care au umplut sălile la reprezentațiile din timpul stagiunilor.

Dacă e gratuit, se consumă

Cert este că arta spectacolului nu este la mare căutare în rândul arădenilor. Sau, cel puțin, nu în cazul în care pentru a urmări un concert al Filarmonicii, ori un spectacol al Teatrului, trebuie plătit bilet. Exemplul cel mai solid pentru a demonstra că dacă e gratuită, arădeanul consumă și cultură, este concertul susținut de Filarmonică în Cetate, la care au participat peste cinci mii de oameni.