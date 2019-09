Arădeanca Lavinia Ichim se bate pentru titlul „Miss Tourism World”

ARAD. Modelul arădean Lavinia Ichim se află, zilele acestea, în orașul chinez Qingdao, unde participă la „Miss Tourism World 2019”. Este un concurs de frumusețe care promovează schimbul de cultură turistică internațională și de resurse turistice și promovează dezvoltarea economiei turismului internațional. Sunt prezente concurente din 66 de țări, câte o unică reprezentantă din fiecare țară. „Vom participa la evenimente culturale și vom învăța despre cultura și istoria chineză” – povestește Lavinia Ichim.

Practic, concursul de frumusețe a început din momentul aterizării pe aeroportul din Qingdao și se desfășoară până în seara marii finale (undeva după 10 octombrie). „Am prins deja experiență după ultimele concursuri la care am participat și am avut rezultate bune sau mai puțin bune. Îmi doresc cu adevărat să aduc coroana acasă. România are fete frumoase și inteligente, vreau să prezint această imagine și celor din China și să mă întorc învingătoare” – mărturisește Lavinia Ichim. Pe 12 octombrie e ziua ei de naștere – împlinește 24 de ani – așa că ar fi un cadou foarte frumos…

