ARCD a prezentat „Aradul, la zi”

În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele ARCD, Samuel caba şi preşedintele executiv, Marius Neamu, au abordat mai multe subiecte, cel mai „fierbinte” fiind situaţia sistemului de sănătate al Aradului, dar şi „sănătatea”acestuia la figurativ vorbind.

„ Am fost și în 2016 – cel mai bolnav județ (și municipiu) din România.

Locul 1 la Cancer cu 1.767 cazuri noi de pacienți diagnosticați! Locul 1 la decese pe cazuri de rujeolă și locul 3 în România cu bolnavi de rujeolă! În campania electorală de acum 1 an, actuală administrație promitea rezolvarea sistemului de sănătate din Arad (a se vedea arhiva din campania electorala). Ce s-a întamplat de 1 an de zile? Ne-am făcut de râs în fața europei cu un Spital Județean inundat de o ploaie! Certuri peste certuri pe locația unde va fi sau nu va fi amplasat viitorul Spital Matern și refuzul administrației locale de a intra într-un dialog serios și real cu parlamentarii de Arad, pentru a pune presiune la București, în sensul de a îndrepta lucrurile din sistemul public de sănătate arădean; și ca să avem și cireașa de pe „tortul sănătății” ne-am trezit că avem de restituit (și am făcut-o siliți) suma de 7,5 milioane lei pentru așa zisele investiții în ambulatoriul Spitalului Județean. Ne întrebăm dacă aduce satisfacție sutelor de mii de bolnavi arădeni faptul că unii ce au fost în conducerea județului sunt condamnați pentru faptele de corupție în ce privește Spitalul Județean ”, a declarat Marius Neamu. ARCD, spune Samuel Caba, crede că există soluţii şi propune: „ Sănătatea trebuie să devină o prioritate pe agenda administrației locale* Coalizarea tuturor forțelor politice din Arad pentru a pune presiune pe Guvernul României și pe Ministerul Sănătății pentru redresarea Aradului la capitolul sănătate* Înfințarea Registului Național de Cancer (poate chiar la Arad!) și decizia de „luptă” națională împotriva cancerului * Investiții majore și imediate în sistemul de sănătate din Arad.

De unde bani? Propunem anularea unor Festivaluri de te miri ce, desfășurate în Arad, fără nici o noimă, iar banii să fie dirijati în sistemul de sănătate publică * Dezbatere reală cu parlamentarii arădeni pe teme de sănătate vizând sănătatea publică și sistemul de sănătate privat din Arad!

Fonduri europene

„Pentru Regiunea Vest (Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara) pe exercițiul bugetar comunitar european2014-2020, sunt alocați pe P.O.R. (programul operațional regional) circa 140 milioane de Euro.

Ce face administrația arădeană pentru accesarea acestor fonduri?!

Datorită incapacității de a produce proiecte eligibile, au pierdut bani europeni nerambursabili, bani pentru reabilitarea și restaurarea Cetăților Șiria și Șoimoș. Nu doar că am pierdut acești bani dar C.J Arad a mai și cheltuit peste 1 milion de EURO, mai exact 4.772.330 lei (pentru cetatea Șiria suma de 1,8 milioane lei, iar pentru Cetatea Șoimoș circa 3 milioane lei). Cam toate aceste studii sunt inutile si e vorba de circa 1 milion de Euro. Nici municipalitatea nu se poate lăuda cu accesarea banilor europeni. Exemple clare- bani pierduți pentru reabilitarea Teatrului I. Slavici și bani pentru Cetatea Aradului doar pe exercițiul bugetar 2020-2027!”- Marius Neamu

Centenarul Marii Uniri

„ Asociația Pentru Reformă Civică nu acceptă, sub nici o formulă ca Aradul să fie „eliminat” de pe harta evenimentelor oficiale, consfințite prin lege, și consideră că este de demnitatea arădenilor, ca urmași ai corifeilor Marii Uniri- Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop sau Ioan Suciu ș.a., să se implice direct în a promova evenimente dedicate sărbătorii (și nu comemorării cum crede președintele Klauss Iohannis!) Centenarului Marii Uniri. Pe aceste coordonate APRC propune 2 expoziții tematice la Arad :Expoziția cu machete ale palatelor, castelelor și conacelor de pe Valea Mureșului și a Crișurilor din Arad; Expoziție cu machete privind industria din Arad (automobilem vagoane, ceasuri, păpuși) ”.

Justiţia, în picaj

Samuel Caba a arătat că „ Ultimele sondaje de opinie relevă că încrederea populației în Justiția din România a scăzut foarte mult. Scandalul cu arhivele SIPA continuă acest trend nefericit. Un Stat fără justiție credibilă și fără o Justiție Corectă este un Stat slab şi corupt. România este condamnată la CEDO să plătească despăgubiri uriașe pentru erorile din justiție. Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație salută angajarea factorilor de decizie precum Parlamentul României sau Ministerul justiției pentru clarificarea problemei și chiar descretizarea arhivei SIPA. Nu ne miră că foarte multe decizii în justiție date la Tribunalul și Judecătoria Arad sunt pur și simplu desfințate de Curtea de Apel de la Timișoara. Sperăm, cu toții să nu fie ceva „putred” în Palatul de Justiție de la Arad. Avem nevoie de o Justiție Corectă, nedirijată nici de Factorul politic și nici de Serviciile Secrete. De aceea, pentru ca astfel de fapte să nu se mai repete, Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație sprijină ideia clarificării arhivei SIPA și (eventual) tragerea la răspundere a celor ce au pus presiune și au șantajat magistrați din Justiția României. România nu poate progresa decât dacă Justiția rămâne în zona legalității și în limitele constituționale”.

În fine, ultimul punct al conferinţei de presă: Conducerea Asociației solicită Primăriei Arad spațiu pentru sediu, în conformitate cu prevederile legale.