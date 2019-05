Arestat, după ce a fost prins fără permis

Obişnuinţa unui bărbat din Păuliş, în vârstă de 47 de ani, care conducea fără permis, l-a băgat după gratii. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au anunţat faptul că poliţiştii de la Secţia 7 Rurală Lipova au decis să îl reţină pe suspect pentru 24 de ore, după care judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile. Motivul? Bărbatul a fost prins de două ori în numai trei zile conducând fără a avea permis. Mai mult decât atât, într-una dintre dăţi, „şoferul” conducea şi sub influenţa băuturilor alcoolice. „La data de 20 mai, un bărbat de 47 de ani, din Păuliș, a fost depistat în trafic în timp ce conducea pe raza aceleiași localități un autoturism fără a deține permis de conducere. Același bărbat a fost depistat la data de 22 mai, pe raza localității Ghioroc, în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,97 mg./l. alcool pur în aerul expirat. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților Judecătoriei Lipova cu propunerea de arestare preventivă, fiind cercetat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile”, au anunţat cei de la IPJ Arad.