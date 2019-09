Arii celebre din opere au răsunat în Parcul Reconcilierii

Propusă sub conducerea lui Hermann Szabolcs, dirijorul Teatrului de Operetă din Budapesta, seara de 1 septembrie a etalat o mixtura de refrene napolitane și decupaje de operă, un ambitus repertorial imaginat cu invitați din Italia, Ungaria și Venezuela. Lumea sonoră mozartiană, cu extrase din operele Nunta Lui Figaro, Don Giovanni și Flautul fermecat, urmată de aceea a italienilor Gaetano Donizetti (Fiica regimentului, Elixirul dragostei), Gioachino Rossini (Bărbierul din Sevilla), Giuseppe Verdi (Nabucco, Trubadurul), dar și marile succese pariziene semnate de Georges Bizet( Carmen) și Jacques Offenbach (Povestirile lui Hoffmann) au fost surprinse fragmentar pe parcursul întregii gale, din care nu lipsesc nici celebrele partituri O sole mio, Core’ ngrato, Non ti scordar di me, ș.a.

În acest an invitațiii speciali au fost: sopranele Eva Eron (Italia), Annamaria Kaszoni, mezzosoprana Melinda Heiter (Ungaria), tenorul Miguel Sanchez Moreno (Venezuela) și baritonul Attila Erdős (Ungaria). Artiștii au fost acompaniați de orchestra simfonică și corul academic dirijat de Robert Daniel Rădoiaș.

Cu siguranță Gala de operă Open Air este un eveniment pe gustul arădenilor, un eveniment care atrage an de an tot mai mulți iubitori de muzică clasică și, de ce nu, deschide orizonturi muzicale noi pentru toți cei curioși.