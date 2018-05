Arsenie Boca agită toată Poliţia Aradului

Mare Ţi-e grădina, Doamne, porţile-I sunt largi deschise, dar mulţi sar gardul. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad a fost pus pe jar de însuşi Arsenie Boca, fostul părinte ieromonah şi stareţ al Mănăstirii Prislop. Ce legătură are Arsenie Boca, decedat în 1989, cu poliţiştii noştri? Păi are. Şi nu o spunem noi, ci o spun chiar reprezentanţii IPJ. Din toată activitatea poliţiştilor desfăşurată marţi, cei însărcinaţi cu Relaţiile Publice, pe lângă trei scurte informări legate de activitatea Poliţiei Rutiere şi a unei tentative de furt, au ales să transmită un singur comunicat de presă. Iar acest comunicat, aţi ghicit, îl are în în vedere pe însuşi Arsenie Boca. Un apel la 112 a pus pe jar Poliţia Arad, respectiv un echipaj de Ordine Publică şi încă un echipaj, de această dată de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. Ce grozăvie s-a putut întâmpla, de a fost demarată o asemenea mobilizare? S-a întâmplat cea mai gravă infracţiune de pe raza judeţului Arad înregistrată marţi: un magazin avea un poster şi câteva iconiţe cu Arsenie Boca. Nouă nu ni se pare cea mai gravă infracţiune, dar, ţinând cont de faptul că aceasta a fost mediatizată, presupunem că cei de la IPJ au găsit şi au eliminat cel mai mare pericol pentru arădeni: un poster cu fostul stareţ al Mănăstirii Prislop.

Dar să vedem cum arată această mega-intervenţie prin ochii oamenilor legii: „În urma unui apel la 112, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității au indisponibilizat mai multe produse care purtau o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. La data de 8 mai, polițiștii arădeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre comiterea unei infracțiuni constatate în flagrant delict pe raza municipiului. Polițiștii au fost sesizați despre faptul că pe raza municipiului, în incinta unui magazin care are ca obiect de activitate punerea în vânzare de articole religioase si obiecte de cult religios, sunt deținute în vederea comercializării produse care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. În fapt, un echipaj al Biroului de Ordine Publică s-a deplasat de îndată la fața locului în vederea luării la cunoștință a situației reclamate, sesizării organelor competente și luării măsurilor legale. Constatând că este necesar sprijinul de specialitate al unor ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, aceștia s-au prezentat în locația sesizată, procedând la verificarea legalității comercializării produselor susceptibile a fi contrafăcute”, se arată în comunicatul Poliţiei.

Arsenie Boca, luat „pe sus”

Mai mult decât atât, poliţiştii nu s-au limitat doar la a sesiza faptul că posterul şi iconiţele cu Arsenie Boca sunt… contrafăcute, ci au plusat, luându-l „pe sus” pe fostul mare preot. „În urma cercetărilor, s-a dispus indisponibilizarea tuturor produselor care prezentau însemnele unei mărci înregistrate”, se mai laudă cei de la IPJ în comunicatul de presă, ţinând să explice că în magazinul respectiv nu a mai rămas nici urmă de Arsenie Boca.

Şi încâlciturile

Cu ajutorul unor colegi de la un alt organ de presă, am aflat şi care este povestea care stă în spatele descinderilor care l-au vizat pe Arsenie Boca. Un maghiar a decis să înregistreze la OSIM numele de Arsenie Boca, dar şi chipul lui surprins în fotografii. Iar OSIM a decis că maghiarul respectiv este îndreptăţit să fie proprietarul mărcii înregistrate Arsenie Boca (!?!). Ulterior, nu se ştie cum, un arădean a intrat, la rându-i, în posesia acestei mărci înregistrate. Iar după ce s-a făcut stăpânul lui Arsenie Boca, a jurat că va bate ţara în lung şi în lat şi va scoate din toată România imaginea fostului preot. Şi asta pentru că el este stăpânul lui Boca. Prima acţiune a avut loc la Arad, într-un magazin de pe strada Meţianu. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad s-a arătat foarte receptiv la doleanţele arădeanului de a-l ascunde pe Arsenie Boca de ochii trecătorilor. Dacă „şeful” lui Boca va avea acelaşi succes şi în alte judeţe, rămâne de văzut.

Dosar penal

Pe lângă că a rămas fără posterul şi iconiţele cu Arsenie Boca, proprietarul magazinului de pe Meţianu va avea probleme mai grave. Şi asta pentru că poliţiştii sunt hotărâţi să îl aducă în faţa instanţei. „Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează în continuare cercetări în cadrul unui dosar de cercetare penală întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată”, ne mai spune Lorena Radu, purtătorul de cuvânt al IPJ. Mulţumim, Poliţia Arad, acum ne simţim mult mai în siguranţă!