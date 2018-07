Au fost Zilele Oraşului Pîncota

Pîncota. Ziua Orașului Pîncota, devenită în anul aniversar al Marii Uniri de la 1918 „Zilele Orașului Pîncota” – 30.06 – 01.07 a.c. – au adus la Stadionul din localitate un mare număr de participanți, peste așteptări încă din prima zi, dornici de a petrece sărbătoarea de suflet a urbei cu muzică tânără, cu dansuri de societate, cu demonstrații de karate, cu întreceri sportive, cu folclor muzical și coregrafic, cu divertisment. Evenimentul a fost organizat de către Primăria și Consiliul Local ale orașului Pîncota.

După deschiderea sărbătorii de către primarul Dan Ștefan Pocrișer, au urcat pe scenă trupele de dansuri Azur Pîncota, Trupa Dance One Hot din Șimand, soliștii vocali de muzică tânără Andreea și Andrei Prodan, prezentatorul Sorin Dorobanțu. Manifestarea s-a constituit într-un spectacol tonic, cu un show deosebit al invitatului special, artistul Alin Oprea de la formația Talisman, o voce spendidă, cu o capacitate interpretativă a frazei muzicale excepțională, demonstrată în piesele: „Numai una”, „De ziua ta”, „Ochii ei”, „Eu te-am iubit”, „Iartă-mă”, „Atât de singur”. Cei prezenți au cântat minute în șir cu solistul, spre bucuria și satisfacția generală.

Program atrăgător, emoționant, au prezentat trupele Azur Pîncota – coregrafia Olga Dokopil Covaci, din care am reținut valsul lent, dansul pe melodia ”Am albit de dorul tău”, a lui Cătălin Crișan, dansul special pentru părinți – dans surpriză. De succes s-a bucurat și trupa Dance One Hot din Șimand, prin eleganță, grație, simț ritmic, sincronizare dans-muzică, ținută scenică. Cu interes a fost urmărită și demonstrația de karate realizată de copiii de la Clubul Budokai, pregătită de Zsolty Marghithazi.

În cea de a doua zi a evenimentului stadionul a devenit spațiul cultural folcloric și de divertisment, cu un număr record de spectatori pentru orașul Pîncota. Activitățile au debutat prin intonarea imnului de stat, cu rugăciunea preoților ortodocși din Pîncota și Măderat, cu alocuțiunile primarului și deputatului Dorel Căprar, președinte al Comisiei de Apărare din Parlamentul României.

S-a trecut la înmânarea diplomelor pentru elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, la concursurile naționale și internaționale prin care s-a numărat și echipa de teatru istoric centenar, cu premiul I la Concursul Național „Călător prin istorie”.

Apariția în scenă a Vărului Săndel a fost primită cu aplauze, mesajul către localnici fiind de a fi sănătoși, bucuroși, de a avea parte de dezvoltarea orașului, de a avea parte de trai ușor și, din când în când, să mai și petreacă. A prezentat cum numai el știe întregul spectacol, înveselind publicul din scenă și din mijlocul admiratorilor săi, cu melodii satirice, de petrecere, cu glume, urmate de zâmbete și râsete pe săturate, mulțumind asistența.

O impresie deosebită a lăsat ansamblul „Cununița” al Universității de Vest, din Sântana, colectiv artistic cu care Aradul se mândrește atât în țară, cât și peste hotare. A prezentat un program complet, cu orchestră – conducerea muzicală Mircea Stanciu – cu soliști instrumentiști vioară și saxofon, cu soliste vocale Gabi Birsăuan, Monica Groza, Florin Oprițescu, cu montaje coregrafice interpretate profesionist, delectând auditoriul.

Recitalul de muzică populară al solistei bihorene Simona Costin, susținută profesionist de saxofonistul Ionuț Mateș cu instrumentiștii săi, a încântat la nivel înalt pe iubitorii folclorului muzical, întreținând atmosfera prin calități artistice, prin joc de scenă de invidiat, vizibile în frumoasele melodii de dragoste și dor. Și astfel, cu cântec, joc și voie bună, o parte din public s-a prins în horă. Printre cei prezenți în spectacol s-au numărat și soliștii vocali Doru Ivan (surpriza plăcută a zilei), Daiana Ivan, Mădălina Motorca, Petrică Neag, Alin Neag, Dorin Neag, Maria Ignișca, precum și formațiile de dansuri populare „Podgoria Pîncota”, copii și juniori.

Bunătățile culinare variate, gustoase, cu nelipsitul pahar cu bere, au fost servite în corturi special amenajate de primărie și comercianți. Nelipsită a fost și zona de distracții: Bancheta rotativă, Autoscooter, Lebede hidraulice, Caruselul cu căluți, Boxing champion, Tip-top, Baloane cu surprize etc., cât și zona comercială cu artizanat și suveniruri.

Zilele Orașului Pîncota, ediția 2018, prin aspectul ei festiv, prin maratonul cultural-artistic și divertisment, s-a încheiat cu un spectacol de artificii.

Marcell Gorcea