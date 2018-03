Avem bani pentru drumul Bîrsa-Moneasa

Arădenii care circulă spre Moneasa primesc o veste bună. Consiliul Judeţean Arad a anunţat semnarea contractului de finanţare pentru modernizarea drumului Bîrsa-Moneasa-limită judeţ Bihor. Acest proiect va fi finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. „Este un drum important, strategic nu doar din punct de vedere al infrastructurii rutiere, ci şi pentru dezvoltarea turismului din judeţul nostru. Prin modernizarea acestui tronson, Bîrsa-Moneasa-limită judeţ Bihor, realizăm o legătură facilă şi sigură a întregului judeţ cu Moneasa, dar şi o legătură directă a staţiunii cu judeţul Bihor. Practic «deschidem» accesul dinspre Bihor înspre staţiunea Moneasa şi îi oferim o oportunitate de dezvoltare suplimentară”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean.

La rândul său, Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele instituţiei, a spus că „acest drum face parte din strategia de reabilitare şi modernizare a drumurilor judeţene, una dintre priorităţile noastre. Ne-am propus ca în acest mandat să reabilităm sau să modernizăm 300 de kilometri de drum judeţean, ceea ce ar însemna 25% din lungimea totală a reţelei de drumuri ce se află în administrarea noastră. Pentru a ajunge la acest obiectiv, şi luând în calcul bugetul mic al Consiliului Judeţean, diminuat drastic în 2018 de către Guvern, am căutat diferite surse de finanţare, prin fonduri europene sau guvernamentale. Acest drum este finanţat prin fonduri guvernamentale, dar din păcate am primit bani doar pentru trei din cele şapte drumuri pentru care am solicitat finanțare”.

Şi detalii

Drumul care duce spre staţiunea Moneasa şi care va fi modernizat pe banii statului are o lungime de 28 de kilometri. Lucrările se referă la segmentul dintre DN 79, în interiorul localităţii Bîrsa, continuat prin Sebiş, Dezna şi Moneasa, punctul final fiind limita noastră de judeţ cu Bihorul. Potrivit estimărilor, modernizarea va costa aproximativ 81 de milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei, peste 78 de milioane, va veni de la bugetul de stat, prin PNDL, iar restul, 2,5 milioane, reprezintă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean. Deşi nu au fost înaintate termene, lucrările vor începe, cel mai probabil, la anul, urmând să se finalizeze, în cel mai bun caz, în 2020.