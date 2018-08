Avem campion mondial la tir cu arcul!

Echipa „Phoenix Archery” Chișineu-Criș a participat, la Gyula, la Campionatul Mondial de tir cu arcul, cu patru sportivi: Kelemen Fabian, la categoria male-mini-hunting; Palfi Matei, la categoria male=senior-hanfing, Ozsvar Andrei, la categoria male-senior-hunting; Kis-Nagy Zoltan la categoria male-senior-historical natural.

La acest campionat mondial au fost mai multe tipuri de competiții, diferite probe de concurs și anume: Flight shooting; Long distance target shooting; Historical Archery.

Pe lângă acestea a fost organizate concursuri complementare: Tragere de pe Cetatea Gyula, concurs pe națiuni și cluburi (asociații).

S-a organizat și Campionatul Național al Ungariei și Campionatul natiunii, la care au participat arcași din mai multe țări, dar care erau de naționalitate maghiară.

Arcașii echipei „Phoenix Archery” Chișineu-Criș au participat aproape la toate aceste evenimente, un adevărat maraton, ei luptând cu căldura, oboseala, cu adversarii și nu în ultimul rând cu ei însuși, punându-le la încercare atât pregătirea fizică cât și cea mentală.

După cele șase zile de concurs, care au durat, de cele mai multe ori, până la lăsarea serii, arcașii din Chișineu-Criș au terminat acest maraton cu brio, rezultatele fiind foarte bune. Ei au obținut un titlu mondial, dar și alte două clasări pe ultima traptă a podiumului, aducând mandrie pentru club, pentru oraș și nu în ultimul rând mandrie țării.

Iată, în continuare, clasarea pe discipline a arcașilor de la „Phoenix Archery” Chișineu-Criș

Historical Archery

Locul III, Kis-Nagy Zoltan; Locul VI, Kelemen Fabian; Locul VIII, Palfi Matei; Locul XI, Ozsvar Andrei.

Flight shooting

Locul I, Kis-Nagy Zoltan; Locul III, Ozsvar Andrei.

Long distance target shooting

Locul IV, Kis-Nagy Zoltan; Locul VI, Ozsvar Andrei

Campionatul națiunii

Locul IV, Kis-Nagy Zoltan; Locul IX, Palfi Matei; Locul X, Ozsvar Andrei.

„Ca rezumat, pe lângă faptul că am obținut medalii, diplome și clasificări foarte bune, am cunoscut oameni din toate colțurile lumii (23 tări participante), am legat prietenii, am cunoscut tradițiile altor națiuni, a fost o experiență de neuitat, plină de emoții”- ne-a declarat proaspătul campion mondial, Kis-Nagy Zoltan.