Avem RMN la Spitalul Judeţean Arad!

La cinci ani de zile de când Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a fost dotat cu un Computer Tomograf, acum unitatea medicală se poate lăuda cu achiziţionarea unui RMN. După o telenovelă care durează de la începutul anului 2016 – concretizată printr-o licitaţie ratată şi pierderea banilor alocaţi iniţial de Ministerul Sănătăţii – aparatul RMN a ajuns, la finele săptămânii trecute, la Arad.

E fabricat în 2015 şi valorează 4,27 milioane de lei (aproape un milion de euro), preţul urmând a fi achitat în trei ani, din banii Consiliului Judeţean şi veniturile proprii ale spitalului. În acest preţ, pe lângă valoarea aparatului, sunt incluse şi cheltuielile cu instalarea sa, precum şi amenajarea încăperii în care va funcţiona. RMN-ul este amplasat la parterul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, lângă spaţiul în care se află Computerul Tomograf – ambele aparate funcţionând în cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistică al spitalului. Practic, RMN-ul va deveni funcţional într-o lună şi jumătate, ceea ce înseamnă că, la începutul lunii august, pacienţii internaţi în spital vor putea face gratuit, în incinta unităţii medicale, investigaţii de specialitate de rezonanţă magnetică.

În normalitate, după 50 de ani

Până acum, Spitalul Judeţean plătea furnizorilor privaţi aproximativ 60.000 de lei pe lună pentru investigaţiile RMN efectuate bolnavilor internaţi. De acum înainte, lucrurile se vor schimba în bine, în favoarea pacienţilor.

„Este o realizare deosebit de importantă pentru spitalul nostru deoarece, în scurt timp, vom putea realiza investigații RMN aici, fără să mai punem pacienții pe drumuri. Prin achiziționarea aparatului RMN, arădenii care ajung la spital vor beneficia de toate investigațiile necesare, ceea ce duce atât la creșterea calității actului medical, cât și la un confort sporit pentru pacienți” – a spus ec. Carmen Lucuţa, manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

„Deşi Computer Tomgrafia şi Rezonanţa Magnetică Nucleară se numesc pe hârtie examinări de înaltă performanţă, de fapt aceste examinări sunt în momentul de faţă rutină în practica medicală. Rezonanţa magnetică nucleară este o procedură de diagnostic deja lansată în 1977. După aproape 50 de ani putem spune că intrăm şi noi în normalitate” – a punctat, la rândul ei, dr. Oana Amza, şef Secţie Radiologie-Imagistică.

Tipuri de investigaţii

E ştiut, sunt anumite boli al căror diagnostic nu se pune decât după o examinare prin Rezonanţă Magnetică Nucleară. Aparatul RMN achiziţionat de Spitalul Judeţean Arad are o configuraţie care corespunde structurii patologiei şi pacienturii din judeţul nostru. „Configuraţia aparatului este făcută ca să putem să efectuăm examinări atât la pacienţi pediatrici, cât şi la pacienţi adulţi. Pe lângă echipamentul de rezonanţă în sine, există pe echipamentul actual achiziţionat un aparat de anestezie-terapie intensivă care ne permite să sedăm pacientul care este supus unei examinări RMN. În ceea ce priveşte manipularea pacienţilor nedeplasabili – care nu pot să intre pe o targă obişnuită, normală în camera magnetului –, am achiziţionat o targă pentru manipularea lor. Structura, caracteristicile tehnice ale aparatului sunt de aşa manieră încât să ne permită să facem investigaţii de patologie musculo-scheletală, investigaţii de neurologie, investigaţii care se adresează copilului, investigaţii pentru pacientul gastro-enterologic, investigaţii pentru patologia de sân şi, nu în ultimul rând, investigaţii pentru patologie cardiacă. Va fi însă nevoie de un pic de timp de rodaj care nu va fi mai mult de o lună-două, depinde câte de repede ne vom acomoda cu echipamentul.

Cine poate beneficia de RMN?

Echipamentul se va adresa atât pacientului spitalizat, cât şi pacientului ambulator. Potrivit promisiunilor autorităţilor, pacientul spitalizat ar urma să beneficieze de examinare RMN într-o lună şi jumătate. În ceea ce-i priveşte pe pacienţii din afara spitalului, aceştia vor putea face RMN gratuit doar după ce acest serviciu va fi introdus în contractul dintre spital şi CAS. Dacă nu se va găsi o portiţă legală pentru includerea acestei investigaţii în contractul în curs, pe acest an, atunci trebuie aşteptat până anul viitor, când se va semna un nou contract între cele două instituţii. „În momentul în care vom intra în contract cu Casa de Asigurări – lucru care se va face respectând legislaţia în vigoare –, cu bilet de trimitere, în limita fondurilor, se vor putea realiza examinări fără plată pentru pacienţii din Arad. Dar se vor putea face şi investigaţii contra-cost, preţurile fiind stabilite în funcţie de consumuri. Vom lua, probabil, ca referinţă preţurile de decontare ale Casei şi, în funcţie de acestea, vom stabili nişte preţuri pentru cei care vor dori să efectueze în privat examinările de rigoare” – a subliniat dr. Oana Amza.

O investiţie care va salva vieţi

„Am insistat pentru această investiție! Fără nicio reacție din partea parlamentarilor PSD, în luna ianuarie, Guvernul a retras de la Arad fondurile pentru RMN, în condițiile în care Oradea, orașul ministrului PSD al Sănătății, are trei aparate RMN! În aceste condiții era necesar să îl cumpărăm urgent din banii Consiliului Județean. În luna martie am votat achiziția, cu toată opoziția consilierilor județeni PSD, care voiau să mai așteptăm. Am considerat că investiția este prioritară, pentru că va salva vieți, iar în astfel de situații este nepermis să pierzi timpul, să sacrifici arădenii din considerente politice! Un alt considerent pentru care am insistat pentru acest RMN este că investigațiile vor fi gratuite pentru pacienții din spital, în condițiile în care la privați prețurile ajung și la 1.500 de lei” – a declarat președintele Consiliului Județean, Iustin Cionca.