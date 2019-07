Balint, reacţie după primul eşec

Rogla. UTA a suferit primul eşec al aceste veri, ieri, în compania locului 9 al primei divizii din Arabia Saudită. Poate, altul era rezultatul dacă Bustea marca atunci când scorul era 0-0, sau dacă greşelile nu erau atât de mari. Iată ce a spus şi Laszlo Balint pe această temă…

“Să fim mai responsabili”

“Pe de o parte, obiectivele colective au fost, în mare parte, atinse, pentru că – deşi scorul reflectă oarecum realitatea din teren, golurile s-au luat pe greşeli individuale. Practic, toate ocaziile adversarilor noştri au venit pe greşeli individuale, E un duş rece poate bine-venit în această perioadă, pentru că e clar faptul că fotbaliştii trebuie să conştientizeze că trebuie să fim foarte responsabili când îmbrăcăm tricoul acestei echipe.Sunt nemulţumit de aceste greşeli, trebuie să avem reacţie, să remediem foarte repede aceste minusuri, dar – una peste alta – orice înfrângere îşi are rostul ei şi trebuie să învăţăm din ea. Asta, deoarece dacă nu greşim, nu avem cum să progresăm. E adevărat că şi adversarul a fost peste nivelul nostru, din toate puntele de vedere, începând chiar cu partea financiară, deoarece bugetul lui Al Fateh este de zeci de milioane de dolari, iar jucătorii plătiţi cu sute de mii de dolari. Asta nu înseamnă că noi trebuie să aruncăm prosopul, iar în prima repriză am fost cel puţin la nivelul lor. Am avut şi noi ocaziile noastre, nu am reuşit să le fructificăm, iar ei au reuşit să profite de fiecare greşeală a noastră. Trebuie să învăţăm din asta, iar dacă vrem să ne ridicăm nivelul, cel puţin sportiv, trebuie să fim mai responsabili. Şi mi-aş dori ca aceste înfrăngeri să ne creeze mentalitatea aceea de a nu căuta scuze, ci soluţii în momentele grele ale jocului. Nu sunt neapărat supărat pe unii jucători, e adevărat că unii dintre ei au avut un randament sub nivelul lor, i-am văzut cu capetele plecate, dar nu trebuie să facem o tragedie din această înfrângere, ci trebuie să tragem concluziile de rigoare şi să îmbunătăţim minusurile. E clar, totuşi, aşteptam mai mult de la câţiva jucători, e adevărat că s-a instalat şi oboseala, dar e un semnal pentru unii că trebuie să evolueze la un nivel constant dacă vrem să obţinem rezultate în acest sezon” – ne-a declarat Balint.