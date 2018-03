Bani europeni pentru „Sala Unirii”

„Această sală are o importanţă istorică extraordinară. Aici, Iuliu Maniu şi alţi reprezentanţi care doreau unirea Transilvaniei cu România au purtat negocieri cu reprezentanţi ai Guvernului maghiar. Negocierile au fost purtate cu aproximativ o lună de zile înaintea înfăptuirii Marii Uniri. Ţinând cont de faptul că am intrat în anul Centenarului, am solicitat de la Guvern fonduri pentru reabilitarea acestei săli. Cererea de finanţare am depus-o în urmă cu şapte luni de zile, dar nu am primit niciun răspuns. Aşa că am decis să căutăm altă sursă de finanţare. În cadrul Programului Interreg România-Ungaria, am identificat o linie de finanţare şi am depus un proiect la care am primit un răspuns afirmativ. Aşadar, sala în care s-a negociat Marea Unire va fi reabilitată din fonduri europene”, a punctat Cionca. Lucrările sunt estimate la aproximativ 100.000 de euro şi vor fi realizate în perioada imediat următoare.