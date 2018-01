Bani europeni pentru secţia de Infecţioase

Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Arad a fost subiect de discuţie de nenumărate ori şi a fost blamată de toţi pacienţii care au trecut pe acolo. Clădirea care arată jalnic, dotările insuficiente, condiţiile de groază din respectiva secţie au făcut ca arădenii să ceară imperativ autorităţilor să rezolve această problemă. De fiecare dată, reprezentanţii Spitalului Judeţean sau cei ai Consiliului Judeţean Arad, în subordinea căruia se află unitatea medicală, au susţinut că respectivul imobil a făcut obiectul unui proces de retrocedare şi că ani de zile nu s-a putut investi niciun leu din această cauză. Dar acum situaţia este clară, clădirea aparţine judeţului Arad, iar CJA a primit „undă verde” pentru investiţii. Problema este că nu prea sunt fonduri în bugetul Consiliului, aşa că a fost identificată o sursă bună de bani: fondurile europene.

1,8 milioane de euro

În cadrul Programului INTERREG RO-HU, program dedicat proiectelor transfrontaliere, Consiliul Judeţean a depus un proiect prin care se doreşte modernizarea şi dotarea secţiei de Infecţioase. „S-au iniţiat demersurile de realizare a cererii de finanţare pentru proiectul <Joint prevention and surveillance of infectious diseases and hospital-acquired infections in Arad, Mako and Hódmezővásárhely / Prevenirea şi monitorizarea bolilor infecţioase şi a infecţiilor intraspitaliceşti în Arad, Mako și Hódmezővásárhely>, în parteneriat cu Centrul de îngrijire a sănătății – Hódmezővásárhely-Makó, județul Csongrad”, spun reprezentanţii CJA, cu menţiunea că Aradul este lider de proiect.

În cadrul proiectului, în judeţul nostru se va moderniza şi se va dota secţia de Boli Infecţioase. De cealaltă parte a graniţei, în Ungaria, va fi amenajată o secţie a spitalului din Mako, vor fi achiziţionate echipamente medicale şi vor fi organizate instruiri privind igiena. Totodată, vor fi derulate două workshop-uri bilaterale, unul pe tema bolilor infecţioase, organizat de Spitalul Judeţean Arad, şi unul pe tema infecţiilor nosocomiale, organizat de partea maghiară. Bugetul estimat pentru implementarea proiectului în Arad este de 1,8 milioane de euro. Consiliul Judeţean va avea o contribuţie proprie de 2 la sută, respectiv 36.000 de euro, de la bugetul de stat vom primi 13 la sută, adică, 234.000 de euro, în timp ce Uniunea Europeană pune restul, adică 1,5 milioane de euro.

Şi termenele

În acest moment, nimeni nu vorbeşte despre termene de finalizare a proiectului, ţinând cont de faptul că suntem la stadiul în care solicităm finanţarea pentru modernizarea secţiei de Infecţioase. Dar, dacă toate procedurile se vor desfăşura normal, prin 2020 putem spera la o secţie de Infecţioase modernizată.