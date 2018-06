Bani pentru stat… degeaba

Deoarece am fost curioși să aflăm câți arădeni primesc ajutoare sociale ori alocații pentru susținerea familiei în județul nostru și care sunt sumele alocate, am luat la puricat statisticile Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Am aflat astfel că vorbim de mii de asistați sociali și de foarte mulţi bani. De această dată nu vom vorbi și de munca în folosul comunității pe care ar trebui să o presteze aceste persoane, ci ne vom rezuma la a afla câți arădeni și câte familii beneficiază de acești bani.

Pe scurt, în anul 2017, fie că vorbim de ajutoare sociale ori de alocații pentru susținerea familiei, în județul Arad au fost efectuate plăți pentru 58.192 de beneficiari (în medie, 4.850 în fiecare lună), iar sumele ajung la aproximativ 12,5 milioane de lei, adică aproximativ 2,7 milioane de euro.

Ce sunt ajutoarele și alocațiile?

Ajutoarele sociale sunt prestaţiile sociale care se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin anchetă socială, precum şi prin alte instrumente specifice. Alocaţiile pentru susţinerea familiei, în schimb, sunt prestaţiile sociale care se acordă familiilor şi au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor.

Ajutor social în 2017: 7,6 milioane de lei

Să revenim la statistici. În luna aprilie 2018, au primit ajutor social 2.439 de arădeni din județ, suma alocată fiind de 570.027 de lei, adică în medie câte 250 de lei fiecare. Municipiul Arad a avut în aprilie 142 de beneficiari de ajutor social, care au încasat peste 29.000 de lei. Am mers mai departe și am aflat că în primele patru luni ale lui 2018 au fost acordate aproximativ 10.000 de ajutoare sociale ce însumează peste 2,3 milioane de lei, adică peste 500.000 de euro. Am dorit să aflăm câți beneficiari sunt și care este suma alocată, pe același tip de prestaţie, în anul 2017. În județul Arad, anul trecut, au fost acordate peste 31.000 de ajutoare sociale ce însumează peste 7,6 milioane de lei, adică aproximativ 1,6 milioane de euro.

Beneficiari de alocație, în 2017: peste 26.000 de arădeni

În ceea ce privește alocația pentru susținerea famliiei, în luna aprilie 2018 sunt 2.066 de beneficiari, care au primit peste 380.000 de lei, în medie câte 185 de lei, fiecare. În primele patru luni ale acestui an, în județul Arad figurează 8.430 de beneficiari, care au primit peste 1,5 milioane de lei. Pentru a ne face o părere de ansamblu, ne-am uitat și la anul 2017. Atunci au primit aceste alocații peste 26.000 de beneficiari, iar suma pe care au încasat-o este de 4,8 milioane de lei, adică aproximativ un milion de euro.

În Vaslui, peste 12.000 de ajutoare sociale

Am fost curioși care sunt județele din România în care trăiesc cei mai mulți asistați sociali și cam care ar fi diferența dintre județul nostru și celelalte județe. Am identificat cinci județe care ne-au sărit în ochi. De departe, pe primul loc se află județul Vaslui, din prisma faptului că vorbim de același număr de locuitori ca și ai județului nostru. Dacă în Arad vorbim de o medie de 2.500 de persoane care primesc ajutor social, în Vaslui regăsim lunar peste 12.000. Tot peste 10.000 de persoane ce primesc ajutor social se regăsesc și în județele Dolj, Iași și Suceava. Cei mai mulți asistați sociali trăiesc în județul Bacău, unde lună de lună sunt și până la 15.000 de persoane care primesc acest ajutor social.