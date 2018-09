Bărbat decedat după ce a fost prins sub un utilaj în satul Stejar, comuna Vărădia de Mureș

Un bărbat care se afla la pădure cu un utilaj forestier a fost prins sub acesta. Din informațiile pe care le deținem, capul bărbatului a fost prins sub greutatea utilajului.

Un echipaj de descarcerare din cadrul Secției Bârzava a intervenit pentru scoaterea bărbatului de sub utilajul forestier. Echipajul medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Arad nu a mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului. Bărbatul a fost declarat decedat.