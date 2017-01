Bărbat găsit mort în faţă la Finanţe. Cadavrul a zăcut 4 ore până să fie ridicat

Scena s-a petrecut în faţa clădirii Finanţelor Publice din Arad, la nici 100 de metri de kilometrul zero al municipiului Arad. Bărbatul, un cetăţean american de 60 de ani, a fost văzut, în jurul amiezii, de către un agent de pază, în timp ce încerca să îşi oprească maşina în faţa clădirii Finanţelor. Un martor a confirmat: „a vrut să se bage aici şi i-a zis un poliţist să nu parcheze aici şi a parcat mai în spate, acolo, unde e acuma. L-am văzut că mânca dintr-un corn. Acuma am venit înapoi. E ora 4 şi 5 minute. Era 13:05 şi trăia…”. Acelaşi martor susţine că, atunci când şi-a dat seama că ceva nu este în regulă cu şoferul, a anunţat jandarmul însărcinat cu paza, la Finanţe. Subofiţerul a fost cel care a şi constatat că cel de la volan nu mai respiră şi a anunţat SMURD-ul, la 112. „Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă cu el. Probabil infarct”, a spus jandarmul. După constatarea morţii, poliţiştii au chemat Medicina Legală, însă maşina instituţiei a ajuns după mai bine de 4 ore de la deces. În tot acest timp, trecătorii şi-au exprimat mirarea faţă de lentoarea cu care s-a intervenit, mai ales că mortul a rămas la volan…

„Nu am mai vazut aşa ceva! Să presupunem că nu a intervenit nimeni că nu se ştia. În măsura în care se ştia despre acest eveniment mi se pare chiar foarte mult, cred că ar fi trebuit să se intervină imediat… mi se pare foarte mult, eu zic că nu e în regulă”, a spus un martor. Omul a fost identificat cu ajutorul unor prieteni de-ai săi, membri ai unui cult religios denumit „Biserica lui Isus Hristos, a Sfinţilor din Zilele din Urmă” din care făcea parte şi victima. Day Randal avea 60 de ani şi era misionar.