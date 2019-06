„Baschetul fără coș” se „joacă” și în Micălaca

„Baschetul fără coș” este mult mai extins în Arad decât ne-am închipuit atunci când am prezentat situația unuia dintre panourile de pe terenul cunoscut de arădeni ca „Slavici”. Un alt exemplu vine din cartierul Micălaca, acolo unde cele două panouri de baschet montate în curtea Școlii Gimnaziale „Caius Iacob” nu au inele de ani de zile. „De când sunt la această școală, din clasa zero, nu se pot utiliza aceste panouri”, ne-a spus unul dintre copiii care bat mingea la „Generală 22”, aflat acum în clasa a VI-a.

Sperăm ca acest semnal de alarmă să ajungă unde trebuie, precum în cazul panoului de pe terenul de sport al Col. Naț „Moise Nicoară”, unde lucrurile au reintrat în normal. În plus, dorim să nu se adeverească pesimismul puștiului de mai sus, care ne-a strigat la plecarea din zonă: „nici peste trei ani nu se vor repara…”.