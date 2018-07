Bestia cu chip de om: bărbatul care a băgat în spital o arădeancă de 72 de ani

Sub aburii alcoolului, un arădean trecut de prima tinerețe și-a lovit vecina, care s-a ales, după loviturile primite, cu umărul și șoldul rupte. Dar situaţia nu e de ieri, de azi. Ameninţările pe „vreme de beţie” durează, spun vecinii, de un an de zile. Însă, din păcate, dacă până acum au fost doar injurii și amenințări cu moartea, acum s-a ajuns mai departe. Femeia de peste 70 de ani, doamna Maria, a ajuns internată la spital.

Situaţia a escaladat luni, 16 iulie, la blocul H, sc. B, de pe Aleea Agnita (lângă Kaufland), după ora 18:00. Am stat de vorbă cu fiica arădencei lovite, care ne spune că este disperată pentru siguranța părinților ei, dar și faptul că toți vecinii sunt terorizați de această persoană care, atunci când bea, este agresivă și se ceartă cu toată lumea, face scandal, ascultă muzică la maximum noaptea, trezindu-i pe toți. Pare că nimeni nu îl poate stăvili pe bărbat atunci când bea. Am decis să le venim în ajutor aşa cum putem: să scriem povestea – atât a arădencei agresate, cât și a tuturor locatarilor terorizați din blocurile d epe Aleea Agnita.

Agresorul de 54 de ani, filmat

Am aflat că este vorba despre arădeanul H.E., de 54 de ani, care locuiește în același bloc cu doamna Maria, însă la etajul patru. Materialul video primit pe adresa redacţiei, pe care am decis să nu îl postăm din cauza înjurăturilor dintre cele mai groteşti care însoţesc întreg video-ul, arată agresivitatea celui în cauză. Victima bărbatului, arădeanca de 72 de ani, care stătea după colţul blocului, este lovită și lăsată să stea cu dureri pe jos. Totul, într-o tiradă de nedescris de înjurături, ca la uşa cortului.

Cum s-a întâmplat?

„Atât părinții mei – ne spune fiica doamnei Maria –, cât și toți vecinii avem tot timpul probleme cu această persoană. De multe ori s-a sunat la 112 pentru că asculta muzica tare noaptea… degeaba. De multe ori începe și înjură ca la ușa cortului, aruncă în dreapta şi stânga cu blesteme și sare la bătaie cu oricine se intersectează. Nimeni nu se ia cu el în gură, de frică. Este foarte, foarte agresiv. Ultima dată a venit beat la bloc și a început să înjure. Părinții mei, ne mai povestește arădeanca, erau în casă când au văzut pe geam că individul începe să rupă roșiile și ce mai era prin grădină. Au ieșit amândoi afară și a început scandalul. La un moment dat, mama mea i-a strigat tatălui meu să fugă în casă și să sune la 112. Tatăl meu s-a dus în casă și a sunat însă a aflat că, dacă nu există agresiune, polițiștii nu vin. Între timp, afară, mama mea a fost lovită cu pumnul în piept, după colțul blocului, a căzut și și-a rupt atât șoldul, cât și umărul. Al doilea apel la 112 a făcut ca, în câteva minute, să fie prezent un echipaj al poliției și o ambulanță. Tatăl meu, care își dorea să ajungă la mama mea, a fost oprit de agresor, astfel că a fost nevoit să ia o bucată de lemn cu care dădea în pământ pentru a-l împiedica pe agresor să ajungă la el. Între timp, mama mea striga de durere de după colțul blocului, fiind întinsă pe jos”, ne spune fiica, cu disperare în glas.

Până la urmă, doi tineri – care au observat incidentul – i-au spus bărbatului să înceteze însă acesta s-a luat și de ei. Tinerii, dorind să ajungă probabil la victima căzută pe jos, l-au potolit pe arădeanul de 54 de ani cu câteva lovituri. Suficient pentru ca acesta să înceteze. Mai apoi, au apărut polițiștii și ambulanța.

Căzută, cu fața în jos și dureri atroce

Echipajul medical a intervenit luni, în jurul orei 20:00. „Pacienta în vârstă de 72 de ani a fost găsită căzută cu fața în jos. Colegii mei au întors-o ușor, au așezat-o pe targă și au făcut imobilizările care s-au impus. A prezentat leziuni la umărul drept, însă poziția membrului inferior drept sugera o fractură de șold. I-a fost administrată o perfuzie și un analgezic, deoarece avea și dureri. Doamna mai prezenta și un hematom la nivelul mâinii drepte”, a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, dr. Mircea Merea, director medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad.

Operație la șold, alte săptămâni în spital

Iată ce ne spune dr. Simona Borta, purtătorul de cuvânt la Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. „În data de 16 iulie, s-a internat în regim de urgență o pacientă în vârstă de 72 de ani, C.M., victima unei presupuse agresiuni. Din investigațiile inițiale, se pare că pacienta a suferit o fractură pertrohanteriană de șold drept și o fractură de col chirurgical humeral drept. În momentul de față, pacienta este stabilă hemodinamic, fiind sub supravegherea medicilor. În perspectivă, pacienta va fi supusă unei intervenții chirurgicale pentru fractura de la șold”.

Polițiștii au intrat pe fir

Poliția a intrat pe fir după ce a fost depusă o sesizare la IPJ Arad. „Polițiștii de la Poliția Municipiului Arad efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe”, a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Claudia Iuga purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

În loc de concluzie

Din păcate, fractura de șold, la această vârstă, înseamnă mai mult decât un os rupt. Pentru persoanele în vârstă, fractura de şold înseamnă o schimbare majoră a vieții. Va fi nevoie de intervenţie chirurgicală iar recuperarea poate dura mai mult de un an. În ceea ce îl privește pe agresor, sperăm ca de acum înainte să nu mai poată să facă niciodată ceea ce a făcut. Legat de cei doi tineri, credem că au dat dovadă de civism sărind în ajutorul aproapelui lor. Atât femeia agresată, cât și fiica acesteia aduc mulțumiri tinerilor că au intervenit și l-au pus la punct pe agresor, care nu părea că vrea să își încheie prea repede numărul.