Bichon omorât de un taximetrist

Un bichon maltez de patru luni a fost călcat luni, după-masa, de un taximetrist arădean, pe cap, atât cu roata din față, cât și cu cea din spate a maşinii pe care o conducea. Totul s-a întâmplat în centrul Aradului, pe o stradă paralelă cu Bulevardul Revoluţiei. Din cele declarate de stăpâna patrupedului, șoferul nici măcar nu a oprit după ce a călcat animalul, a avut o atitudine recalcitrantă și i-a spus stăpânei că poate să facă plângere la poliție că nu îl interesează deloc, după care și-a văzut mai departe de drum.

Atitudine scandaloasă

Nu cunoaștem, exact, circumstanțele în care patrupedul a ajuns sub roțile autoturismului. Poate că a ţâşnit sub roțile mașinii, se putea că șoferul să nu vadă animalul. Indiferent de circumstanţe, însă, adevărata problemă persistă şi pune multe semne de întrebare: taximetristul nu a oprit, după ce a simțit că a trecut cu roțile peste ceva. Mai mult, după ce animalul a fost călcat, tânăra a fugit după el, i-a dat cu pumnul în lunetă și i-a spus că a omorât un câine. Chiar și pus în fața faptului reprobabil, taximetristului nu i-a păsat. Probabil că o atitudine diferită, ar fi dus la o altă situaţie. Acum, însă, stăpâna bichon-ului a depus declarație la DSVSA şi la IPJ Arad și s-a prezentat cu câinele mort la un cabinet veterinar care i-a constat decesul violent. Ba mai mult, va merge mai departe în instanță.

Stăpâna este revoltată

Iată ce ne spune tânăra Teodora V. printre lacrimi. „Apelez la oameni cu suflet. Câinele meu, un bichon maltez, a fost ucis în mod intenționat de un taximetrist, când mă întorceam cu el spre casă. Taximetristul m-a văzut cu el dar nu a încetinit și a trecut cu roata din față și din spate peste capul cățelului, acesta fiind în lesă lângă mine. Nici măcar nu a vrut să oprească, dar am alergat după mașină și i-am trântit un pumn în geamul din spate. Nu a stat de vorbă cu mine, a spus să merg la poliție, asta am și făcut. Am reușit sa fac câteva fotografii la locul incidentului, dar nu sunt foarte clare, am postat și pe contul meu de Facebook unde oameni cu suflet m-au ajutat să aflu de la ce firmă e taximetristul și ce indicativ are. Legea pentru protecția animalelor spune că acest act de cruzime se pedepsește cu amendă, dosar penal sau chiar închisoare. Voi merge în instanță pentru a-l face pe acest om să plătească pentru ce a făcut. Precizez că l-am dus la cel mai apropiat cabinet veterinar, dar era deja mort. A făcut hemoragie internă, avea craniul spart”, s-a confesat tânăra.

Vor elibera buletinul de analiză

Am contactat reprezentanți Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad – DSVSA, care ne-au relatat că buletinul de analiză va fi eliberat în cursul zilei de miercuri, 21 decembrie, iar mai apoi Inspectoratul Județean de Poliție Arad poate să înceapă procedurile care se impun. „Câinele mort se află la noi. Într-adevăr peste capul câinelui a trecut o mașină, am scris în buletinul de analiză acest aspect. Acest buletin are valoare juridică, noi avem un laborator acreditat, iar doamna poate să meargă, mai departe, în instanță”, au declarat, pentru Jurnal arădean/Aradon, reprezentanții DSVSA.

Compania de Taxi și șoferul

Am luat legătura și cu șeful companiei de taxi care ne-a spus că: „fiecare taximetrist are încheiat cu firma un contract de colaborare. Șoferii sunt direct răspunzători pentru faptele lor și vor răspunde pentru acestea. Eu nu am ce să fac în acest caz”. În încercarea de a fi cât mai obiectivi, am luat legătura și cu șoferul incriminat, însă acesta nu ne-a oferit niciun răspuns.

IPJ așteaptă buletinul de analize

„În acest moment buletinul de analiză nu a ajuns la noi. Până când nu există un mod de sesizare oficial nu pot fi demarate procedurile legale ce se impun”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Lorena Radu, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

Cel mai probabil, în funcție de conținutul buletinului de analiză, se va stabili la ce lege specială va fi încadrată fapta taximetristului și implicit încadrarea juridică. Vom reveni cu detalii legate de evoluția acestui caz.