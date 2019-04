Blestematele minute de prelungire

Petroșani. În urmă cu câteva minute s-a terminat meciul dintre Energeticianul și UTA, de la Petroșani. Arădenii au întors rezultatul, după ce la pauză au fost conduși, dar în al treilea minut de prelungiri au fost egalați.

Nici bine nu a început meciul că gazdele au și deschis scorul. Era minutul 4, când Tudorache l-a văzut puțin în ieșit pe Orlic și a trimis un șut puternic, peste portarul arădean: 1-0. Imediat, gazdele puteau face 2-0, dar Orlic a respins în bară mingea trimisă spre gol de Vl. Rusu. UTA a intrat, încet, încet, în joc, iar C. Rus a avut o ocazie bună de egalare, dar mingea trimisă cu capul de acesta, a fost respinsă în corner de portarul Axinte. Apoi, Isac a ajuns târziu la o minge trimisă puternic în fața porții de Kanda, iar pe final de repriză, Orlic a parat șutul periculos al lui Cenaj.

După pauză, UTA a avut o altă abordare a jocului, iar în min. 58 a reușit să marcheze, Kanda reușind un gol interesant, cu un șut la vinclul colțului scurt, dintr-o poziție aproape imposibilă, aproape de linia de fund: 1-1.

Gazdele păreau KO, iar pe acest fond UTA a mai ratat două ocazii imense. Prima dată, C. Rus a trimis mingea cu capul în bară (min. 60), pentru ca patru minute mai târziu, Kanda să rămână singur cu portarul Axinte, însă șutul a fost parat de acesta. Și totuși, ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Era minutul 70 când Șeroni a degajat o minge lungă, C. Rus a preluat, a pătruns în careu și a șutat peste portarul Energeticianului: 1-2!

Cristi Păcurar a trimis apoi în teren doi juniori, gazdele s-au aruncat în atac, Ionică a trimis din apropiere spre poartă dar Orlic a respins, însă mingea a ajuns doar până la Popescu, acesta trimițând mingea în bară. Și totuși, egalarea a venit în al treilea minut de prelungiri, atunci când același Popescu a executat o lovitură liberă de la 25 de metri, iar Orlic a fost învins: 2-2! Păcat!

Energeticianul – UTA 2-2 (1-0)

Stadion Jiul, teren acceptabil, timp excelent pentru fotbal, spectatori 250. Au marcat: Tudorache – min. 4, Popescu (min. 90+3), respectiv Kanda – min. 58 și C. Rus – min. 70.

Energeticianul: Axinte – Gunie, Misăraş, Guiti, Dragu – Cenaj (Popescu), C. Petruş (A. Petruș) – Tudorache, Ionică, Petre – Vl. Rusu (Maxim). UTA: Orlic – Ciucur, R. Iuga, Șeroni, I. Gavrilă – Hrezdac, Neagu – C. Rus (Oroian), Matei (Isac), Kanda (Oroian) – D. Popa. Au arbitrat: Lucian Țiții (Sibiu) – la centru, R. Ghiciulescu (Lugoj) și A. Chițoiu (Timișoara) – asistenți. Obs. FRF: C. Pintilie – Rm. Vâlcea și M. Ciglenean – Cluj.