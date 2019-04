Bugetul Aradului, fără votul PSD

ARAD. Deşi suntem la mijlocul celei de-a patra luni a anului, de-abia acum a fost aprobat Bugetul General de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2019. „Discutăm despre buget din noiembrie. Dacă nu ne ajuta Parlamentul şi doamna Dăncilă să-l avem în aprilie şi-l aveam în ianuarie, ce se întâmpla? Asta… aşa, fără pic de supărare. Dar bine că-l avem!” – a ţinut să sublinieze în deschiderea şedinţei ordinare de marţi a Consiliului Local Municipal viceprimarul Călin Bibarţ.

În cifre exacte, bugetul general pe acest an se ridică la 622.218 mii lei, fiind format din: *bugetul local – 545.722 mii lei; *bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții – 75.473 mii lei; *bugetul fondurilor externe nerambursabile – 1.023 mii lei; *transferuri între bugete (se scad): 59.575 mii lei. Bugetul a fost aprobat prin votul pozitiv al consilierilor PNL, UDMR, ALDE şi al lui Marin Lupaş, aleşii PSD votând „împotrivă”. Exceptându-l pe Ionel Ciupe, la fel s-a votat şi în cazul proiectului privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad existent la 31 decembrie 2018 (168.059.237,88 lei).

Deşi cele două proiecte au fost aprobate, nu au lipsit schimburile de replici între consilierii din cele două tabere din CLM.

Discurs vs. vot pe Sănătate

Primul care a luat cuvântul pe tema bugetului a fost alesul PSD, Gheorghe Furău. El a vorbit despre domeniul „Sănătate”, începându-şi intervenţia cu rezultatul sondajului campaniei „Alege priorităţile oraşului tău”, care a stabilit ca primă prioritate a Aradului construirea Secţiei Obstetrică – Ginecologie şi Neonatologie, a Secţiei Chirurgie Infantilă și a Secţiei Pediatrie la Spitalul Județean de Urgență. „Tot pentru îndeplinirea acestui obiectiv, aş menţiona că, împreună cu colegii de la PSD-ALDE, am depus un proiect de acord de parteneriat între Primărie şi Consiliul Judeţean, care parteneriat funcţionează foarte bine în Alianţa Vestului – vezi Oradea, Timişoara şi Clujul, unde, după câte ştiu, conducerile celor două unităţi administrative sunt din partide diferite. Este păcat că în Arad, unde PNL conduce ambele instituţii, nu există acest parteneriat. Aş dori ca Primăria să se implice mult mai mult în acest proiect care se numeşte «Sănătatea arădenilor», cu atât mai mult cu cât au trecut deja mai bine de trei ani de când avem un «Plan de dezvoltare a sănătăţii la nivelul municipiului Arad. Împreună pentru un oraş sănătos» şi avem acelaşi proiect – şi Consiliul Judeţean şi Primăria – dar din care, din păcate, până în acest moment, nu am realizat mare lucru. Până acum, Primăria a fost un sponsor în Sănătatea arădeană, acum am văzut că am venit cu o sumă ceva mai consistentă pentru vechiul Spital Municipal. Repet: împreună cu colegii aş dori să încercăm să facem mult mai mult pentru sănătatea arădeană pentru că suntem în colaps în ceea ce priveşte infrastructura” – a încheiat dr. Gheorghe Furău.

Votul negativ al PSD – inclusiv al dr. Furău – a fost repede taxat de viceprimarul Călin Bibarţ: „Pentru că am văzut că au fost voturi împotrivă la proiectul de repartizare a excedentului bugetar… domnule Furău, aţi votat împotriva reabilitării faţadei clădirii ORL-Oftalmologie-Oncologie-Dermatologie. Domnilor consilieri, aţi votat împotriva reabilitării Teatrului Clasic Ioan Slavici, a amplasării unei orgi în sala de concerte a Palatului Cultural… şi pot să mai citesc dintr-o listă întreagă, dar cred că e suficient. Le mulţumesc consilierilor din Grupul PNL care au votat «pentru» şi au făcut posibil ca astfel de lucrări să fie bugetate. Astea sunt dovezile când se vrea sau nu se vrea. Restul sunt declaraţii politice” – a declarat viceprimarul Bibarţ.

16 amendamente aprobate, 1 respins

O altă intervenţie care a iscat scântei i-a aparţinut consilierului Pro România, Marin Lupaş. Supărarea acestuia a pornit de la faptul că, deşi au fost aprobate 16 amendamente susţinute de PNL la proiectul bugetului, amendamentul său „s-a pierdut pe drum”. Iar atunci când l-a propus în CLM, amendamentul a fost respins. Amendamentul lui Marin Lupaş viza alocarea a 35.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate vizând construirea unei pasarele pentru zona Trei Insule. „În 2017 au fost mari promisiuni din partea domnului primar, din care nu s-a realizat nimic. Anul trecut, s-au alocat aceşti bani dar nu s-a întâmplat nimic. Acum am rugămintea să fie prinşi aceşti bani, ca să se facă ceva” – a precizat Marin Lupaş în susţinerea amendamentului său. Argumentele sale nu au reuşit, însă, să-i convingă pe majoritatea aleşilor. „Nici nu se poate ruşine mai mare! – a răbufnit Marin Lupaş după rezultatul votului. Sunt deranjat de modul în care s-a votat acest amendament. Este o ruşine pentru cei care au votat împotrivă. Mă oblig să spun că aproximativ 2,3 milioane de lei se vor folosi pentru toate evenimentele care vor avea loc în acest an şi mulţi din aceşti bani sunt, efectiv, de campanie politică. Şi nu s-au găsit 35.000 pentru oamenii care se chinuie de câţiva ani acolo să treacă Mureşul, la Trei Insule… Sunt profund supărat!” – a încheiat Marin Lupaş.

Viceprimarul Călin Bibarţ i-a sugerat alesului Pro România să revină cu propunerea sa peste aproximativ o lună şi jumătate, când se va vota prima rectificare bugetară.