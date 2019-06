Caba se implică în cazul Sorinei de la Baia de Aramă

Asociația pentru Reformă Civică și Democrație a luat atitudine în cazul fetiței din Baia de Aramă „agresată cu ocazia unei așa-zise percheziții în cadrul unei proceduri de adopție internațională”, după cum transmite președintele ARCD, Samuel Caba.

„Am decis să sesizăm Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând o anchetă serioasă în acest caz. În nici o împrejurare și sub nici un pretext nu este permisă agresarea unui copil, mai ales atunci când este vorba despre o procedură de adopție. Pentru că la mijloc este și o familie de cetățeni americani, am sesizat atât Ambasada Statelor Unite la București, cât și misiunile diplomatice ale României în SUA pentru a se adopta măsurile care se impun pentru apărarea drepturilor micuței Sorina. Nu în ultimul rând, am decis să prezint personal acest caz revoltător opiniei publice americane cu ocazia vizitei pe care o întreprind în Statele Unite. Nu este permis nimănui să se joace cu sentimentele unui copil și să agreseze un copil, cu atât mai puțin unei reprezentate a Parchetului, care, considerăm și noi, alături de specialiștii în Drept, și-a depășit cu mult atribuțiile legale în acest caz. Așteptăm un răspuns urgent de la autorități pentru a soluționa acest caz și mai ales pentru a ne asigura de faptul că Sorina, micuța din Baia de Aramă, a depășit cu bine această experiență traumatizantă”, a mai spus Caba.