Calea ferată „se mişcă” bine

Faptul că Aradul este un judeţ de frontieră ne aduce foarte multe beneficii. Noi am fost primii care am avut o autostradă nouă, care să ne lege de Occident, și am fost primii şi pe lista investiţiilor în modernizarea căii ferate. Un proiect început în urmă cu ani de zile, în cadrul căruia a fost modernizată şi Gara Arad, continuă acum mai departe, spre capitală. În continuarea modernizării liniei de cale ferată frontieră-Curtici-Arad-Ghioroc, a fost demarat un nou proiect, tot pe fonduri europene nerambursabile. Lucrarea continuă pe segmentul Ghioroc-Simeria, urmând ca, la finalizarea lui, judeţul nostru să aibă linie ferată nouă pe întreg traseul coridorului IV paneuropean.

Lucrările din judeţul Arad au fost împărţite şi licitate în două segmente distincte, respectiv km 614 (Ghioroc) – Bârzava şi Bârzava – Ilteu. Cei de la Asociaţia Pro Infrastructura au fost pe toate şantierele şi spun că lucrările sunt în grafic, pe alocuri muncindu-se intens.

„Primul sector (Km 614-Bârzava) are 42 de kilometri și este construit de Asocierea Astaldi-FCC-Salcef-Thales. Față de vizita noastră din toamna lui 2018, avansul este semnificativ. Stadiul fizic este 21%. Se lucrează puternic la terasamente, atât pe cei 14 kilometri de aliniament nou, cât și la cele două poduri mari peste Mureș (se armează pilonii și se asamblează structurile metalice ale podurilor). Pe traseul existent se muncește la zidurile de sprijin, terasamente și gări/peroane”, spun reprezentanţii asociaţiei care urmăresc stadiul lucrărilor mari de infrastructură.

Bine şi dincolo

În ceea ce priveşte al doilea segment care se află pe raza judeţului nostru, lucrările sunt chiar mai avansate. „Sectorul Bârzava-Ilteu are 36 kilometri și este executat de aceeași asociere (n.r. Astaldi-FCC-Salcef-Thales), având un progres fizic de 26%. Se muncește intens în zona Gării Bârzava, unde în curând se va circula pe linie nouă. Sunt două poduri peste Mureș (se lucrează la pilonii de susținere) și un tunel (600 de metri) care va începe în cel mai scurt timp, după defrișarea arborilor. Avem și o secțiune blocată de un important sit arheologic”, spun cei de la Pro Infrastructura.

În curând

Potrivit contractelor semnate între CFR şi asocierea care modernizează calea ferată de la Ghioroc până la Ilteu, lucrările ar urma să fie finalizate până în anul 2022 cel târziu. Din acel moment, pe raza judeţului Arad, trenurile vor putea circula cu viteze de până la 160 de km/h.